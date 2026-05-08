PSG : Lucas Chevalier reçoit enfin une bonne nouvelle

Rétrogradé depuis plus de trois mois, Lucas Chevalier va sûrement réfléchir à son avenir pendant l’été. D’autant que le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain devrait recevoir des offres. Si l’on en croit la presse turque, l’une d’entre elles pourrait venir de Fenerbahçe.

Lucas Chevalier doit trouver le temps long. Actuellement à l’infirmerie en raison d’une blessure à la cuisse, le gardien du Paris Saint-Germain n’a plus joué depuis son match de Ligue 1 à Auxerre (1-0) le 23 janvier dernier, c’était il y a plus de trois mois. Le Français de 24 ans a longtemps conservé la confiance de son entraîneur Luis Enrique. Mais une accumulation d’erreurs a fini par provoquer sa rétrogradation au profit de Matvey Safonov.

Lire aussi PSG : Safonov a éteint Chevalier et Donnarumma

Et malheureusement pour lui, le Russe, sans forcément réaliser des miracles dans la cage, répond aux attentes du coach parisien. Lucas Chevalier n’est donc pas près de récupérer la place de titulaire, une situation qui risque de le priver du Mondial 2026 avec l’équipe de France. Autant dire qu’un tel scénario incitera l’ancien Lillois à réfléchir à son avenir. Lucas Chevalier peut-il se permettre de débuter la saison prochaine dans le même rôle ? Le Parisien s’interrogera forcément au moment de recevoir des offres cet été.

Il y a quelques semaines, on parlait d’un intérêt de Tottenham, bien parti pour se maintenir en Premier League sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et ce vendredi, le média turc Fanatik annonce une possible approche de Fenerbahçe. Le club stambouliote n’est pas satisfait du rendement du Brésilien Ederson et pense à Lucas Chevalier pour le remplacer. Encore faudrait-il que la destination intéresse le natif de Calais. L’été dernier, l’international tricolore était arrivé au Paris Saint-Germain avec des ambitions bien différentes. Celles d’un gardien dont le transfert avait coûté 40 millions d’euros, sans compter les bonus éventuels.