Chevalier ICONSPORT_361644_0476

PSG : Lucas Chevalier reçoit enfin une bonne nouvelle

PSG08 mai , 19:00
parEric Bethsy
0
Rétrogradé depuis plus de trois mois, Lucas Chevalier va sûrement réfléchir à son avenir pendant l’été. D’autant que le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain devrait recevoir des offres. Si l’on en croit la presse turque, l’une d’entre elles pourrait venir de Fenerbahçe.
Lucas Chevalier doit trouver le temps long. Actuellement à l’infirmerie en raison d’une blessure à la cuisse, le gardien du Paris Saint-Germain n’a plus joué depuis son match de Ligue 1 à Auxerre (1-0) le 23 janvier dernier, c’était il y a plus de trois mois. Le Français de 24 ans a longtemps conservé la confiance de son entraîneur Luis Enrique. Mais une accumulation d’erreurs a fini par provoquer sa rétrogradation au profit de Matvey Safonov.

Lire aussi

PSG : Safonov a éteint Chevalier et DonnarummaPSG : Safonov a éteint Chevalier et Donnarumma
Et malheureusement pour lui, le Russe, sans forcément réaliser des miracles dans la cage, répond aux attentes du coach parisien. Lucas Chevalier n’est donc pas près de récupérer la place de titulaire, une situation qui risque de le priver du Mondial 2026 avec l’équipe de France. Autant dire qu’un tel scénario incitera l’ancien Lillois à réfléchir à son avenir. Lucas Chevalier peut-il se permettre de débuter la saison prochaine dans le même rôle ? Le Parisien s’interrogera forcément au moment de recevoir des offres cet été.
Il y a quelques semaines, on parlait d’un intérêt de Tottenham, bien parti pour se maintenir en Premier League sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et ce vendredi, le média turc Fanatik annonce une possible approche de Fenerbahçe. Le club stambouliote n’est pas satisfait du rendement du Brésilien Ederson et pense à Lucas Chevalier pour le remplacer. Encore faudrait-il que la destination intéresse le natif de Calais. L’été dernier, l’international tricolore était arrivé au Paris Saint-Germain avec des ambitions bien différentes. Celles d’un gardien dont le transfert avait coûté 40 millions d’euros, sans compter les bonus éventuels.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365797_0416
PSG

Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030

ICONSPORT_365874_0001
Ligue 1

Lens - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ICONSPORT_364246_0139
OM

Sans directeur sportif, l’OM rêve d’un ancien du PSG

ICONSPORT_364694_0398
Mercato

A la ramasse avec Rennes et l’OL, il quitte la France

Fil Info

08 mai , 20:00
Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030
08 mai , 19:53
Lens - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)
08 mai , 19:30
Sans directeur sportif, l’OM rêve d’un ancien du PSG
08 mai , 18:30
A la ramasse avec Rennes et l’OL, il quitte la France
08 mai , 18:00
La France encore plus forte, Messi n’en revient pas
08 mai , 17:35
Tchouaméni-Valverde, le Real annonce la sanction
08 mai , 17:30
Nantes : Injustement viré, il révèle les folles demandes de Kita
08 mai , 17:00
Se mettre au niveau du Havre, le nouvel objectif de l’OM
08 mai , 16:48
Officiel : Brest annonce le départ de Lorenzi

Derniers commentaires

Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030

Changer d'entraîneur tous les ans non plus

Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030

Prolonger ca porte pas chance

OM : McCourt drague cet homme qui pèse 23 milliards d’euros

Racheter un club ne veut pas dire investir, Racheter et investir c est deux choses différents , L OM ne cherche pas un racheteur, L OM cherche un investisseurs pour donner plus de moyen à mc court pour faire plus de choses,

L'OM a trouvé son directeur sportif, il sort d'un fiasco en Ligue 1

Ils vont chercher les plus mauvais de Rennes

PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

@ titeuf : Et un arbitre Suisse-Allemand qui siffle un pénalty cadeau pour le Bayern à l'aller, alors que c'est Diaz qui fait faute et s'essuie les crampons sur la jambe de Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/627af58e126d1020e1931059dc7da7373872403049ad45185f683b1ff20bcba8.gif Et pour "Vitinha qui tire sur Neves"... regarde ma réponse à yooooo. Les gars, il faudrait que vous vous mettez à jour concernant les lois du jeu et les règles du foot avant de l'ouvrir à tort et à travers.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading