PSG : Lucas Chevalier déjà remplacé par Safonov ?

Le match entre le PSG et Strasbourg a été spectaculaire (3-3), mais la défense parisienne commence à donner des signes de fébrilité. Et si Lucas Beraldo est pointé du doigt, les performances de Lucas Chevalier, recruté pour plus de 40ME, sont inquiétantes.
Lucas Chevalier avait réussi son début de match face aux Alsaciens, avec notamment un incroyable double arrêt face à Panichelli et Enciso, mais l'implication du gardien de but français du Paris SG sur deux des trois buts strasbourgeois est évidente. Et forcément, depuis qu'il a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les buts des champions d'Europe, l'ancien portier du LOSC est rappelé à la réalité de son poste, à savoir être décisif tout le temps et pas seulement de temps en temps. Ce n'est pas la première fois depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain que Lucas Chevalier semble fautif, cela a été le cas lors de la défaite contre l'Olympique au Vélodrome. Et forcément, les critiques commencent à se faire de plus en plus virulentes.

Lucas Chevalier doit faire mieux avec le PSG

Sur les réseaux sociaux, c'est évidemment très violent contre le gardien de but de 23 ans, même si on a vu cette semaine que Gianluigi Donnarumma était, lui aussi, capable de faute grossière avec l'équipe d'Italie. Dans la foulée du nul du PSG en Ligue 1, l'After Foot s'est penché sur la performance de Lucas Chevalier. Et pas pour en dire du bien. Champion du monde 1998 avec les Bleus, dans les conditions que l'on sait, Lionel Charbonier estime que pour l'instant l'ancien portier de Lille ne s'est pas mis au niveau de son nouveau club et qu'il est peut-être temps pour Luis Enrique de faire avec Lucas Chevalier ce qu'il avait fait avec Gianluigi Donnarumma, à savoir faire jouer un peu Matveï Safonov.
« Selon moi, et pour l’instant, l’habit est trop grand pour Chevalier. Il faut quand même se rappeler que c’était pareil pour Donnarumma. Mais contre Strasbourg, le deuxième but, il ne doit pas le prendre, c’est une erreur. Chevalier, tu le mets avec les prestations qu’il faisait à Lille contre Strasbourg, il ne prend pas deux buts. Il avait une vraie confiance à Lille, là, il est tout petit. Quand tu le regardes dans le but, tu as l’impression que le but est immense, alors que sur le penalty, le gardien de Strasbourg, tu as l’impression qu’il est énorme et le but paraît petit. Pour l’instant, il n’a pas le charisme. Il va prendre de l’envergure, et il faut lui laisse le temps. Il y a quelque temps, Luis Enrique avait sorti Donnarumma pour le remplacer de Safonov, et cela avait lancé Donnarumma », a rappelé Lionel Charbonier, pas loin de conseiller à l'entraîneur du PSG de faire la même chose.
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 23 Gardien

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
5
Derniers commentaires

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Ton pschit ce sont les vols arbitrals sous l ere de Bielsa ?

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Qui s enflamme ?

L2 : Bastia volé d'un but, ça commence à gronder

Disparaissez du paysage français !

PSG : Lucas Chevalier déjà remplacé par Safonov ?

Ok il est pas top pour l'instant mais ca va le faire je pense .... donnaruma qd il est arrivé c t pareil ... et la en plus il a pas de bol la defense n'est pas exceptionnel beraldo c dur....

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Personne ne peut le prédire vu que l'OM n'a jamais réussi à tenir en L1 ET en Coupe d'Europe.....et encore moins avec la CDF au milieu, faut pas s'enfammer le début de saison est un peu en trompe l'oeil avec pas mal de réussite. Puis viendra la CAN et de potentiels blessures (Gouiri puis si Aubam.y passe vu son âge c'est possible) ca peut aller très vite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

