PSG : Lucas Chevalier déjà remplacé par Safonov ?

Le match entre le PSG et Strasbourg a été spectaculaire (3-3), mais la défense parisienne commence à donner des signes de fébrilité. Et si Lucas Beraldo est pointé du doigt, les performances de Lucas Chevalier, recruté pour plus de 40ME, sont inquiétantes.

Lucas Chevalier avait réussi son début de match face aux Alsaciens, avec notamment un incroyable double arrêt face à Panichelli et Enciso, mais l'implication du gardien de but français du Paris SG sur deux des trois buts strasbourgeois est évidente. Et forcément, depuis qu'il a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les buts des champions d'Europe, l'ancien portier du LOSC est rappelé à la réalité de son poste , à savoir être décisif tout le temps et pas seulement de temps en temps. Ce n'est pas la première fois depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain que Lucas Chevalier semble fautif, cela a été le cas lors de la défaite contre l'Olympique au Vélodrome. Et forcément, les critiques commencent à se faire de plus en plus virulentes.

Lucas Chevalier doit faire mieux avec le PSG

Sur les réseaux sociaux, c'est évidemment très violent contre le gardien de but de 23 ans, même si on a vu cette semaine que Gianluigi Donnarumma était, lui aussi, capable de faute grossière avec l'équipe d'Italie. Dans la foulée du nul du PSG en Ligue 1, l'After Foot s'est penché sur la performance de Lucas Chevalier. Et pas pour en dire du bien. Champion du monde 1998 avec les Bleus, dans les conditions que l'on sait, Lionel Charbonier estime que pour l'instant l'ancien portier de Lille ne s'est pas mis au niveau de son nouveau club et qu'il est peut-être temps pour Luis Enrique de faire avec Lucas Chevalier ce qu'il avait fait avec Gianluigi Donnarumma, à savoir faire jouer un peu Matveï Safonov.

« Selon moi, et pour l’instant, l’habit est trop grand pour Chevalier. Il faut quand même se rappeler que c’était pareil pour Donnarumma. Mais contre Strasbourg, le deuxième but, il ne doit pas le prendre, c’est une erreur. Chevalier, tu le mets avec les prestations qu’il faisait à Lille contre Strasbourg, il ne prend pas deux buts. Il avait une vraie confiance à Lille, là, il est tout petit. Quand tu le regardes dans le but, tu as l’impression que le but est immense, alors que sur le penalty, le gardien de Strasbourg, tu as l’impression qu’il est énorme et le but paraît petit. Pour l’instant, il n’a pas le charisme. Il va prendre de l’envergure, et il faut lui laisse le temps. Il y a quelque temps, Luis Enrique avait sorti Donnarumma pour le remplacer de Safonov, et cela avait lancé Donnarumma », a rappelé Lionel Charbonier, pas loin de conseiller à l'entraîneur du PSG de faire la même chose.