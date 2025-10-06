ICONSPORT_272571_0049
Lucas Chevalier

Le PSG convoque d'urgence le vrai Lucas Chevalier

PSG06 oct. , 12:00
parClaude Dautel
3
Ayant la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma dans le but du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier n'a pas encore eu l'occasion de prouver qu'il était capable d'inverser le scénario d'un match à lui tout seul. Luis Enrique n'a pourtant aucun regret.
Lucas Chevalier retrouvait Lille dimanche soir à l'occasion du déplacement du PSG dans le Nord, et même si le club de la capitale est reparti du Stade Pierre-Mauroy avec le point du nul, la prestation du gardien de but parisien ne restera pas dans les annales. A la fois parce que le LOSC a eu très peu d'occasions, mais aussi parce que le successeur de Gianluigi Donnarumma n'a pas semblé au top sur le but encaissé par Paris. De quoi alimenter la polémique sur l'erreur qu'aurait fait Luis Enrique en laissant partir le portier italien à Manchester City afin de faire venir Lucas Chevalier, un choix fort que l'entraîneur du Paris Saint-Germain assume malgré les critiques.

Lucas Chevalier doit faire mieux avec le PSG

Dans la presse, même si les critiques sont raisonnables contre le gardien de but français, tout le monde est d'accord pour dire que Chevalier n'a pas encore fait la différence. « Son bilan est forcément décevant », résume Benjamin Quarez dans Le Parisien. Mais tout le monde n'est pas aussi diplomate que le journaliste du média francilien lorsqu'il s'agit de faire un premier bilan pour Lucas Chevalier. Ainsi Recoba, créateur de contenus et fan du PSG, est plus critique avec le portier tricolore : « Lucas Chevalier, comme je dis souvent, on fera le bilan à la fin de la saison, mais objectivement, j'ai beau l’aimer pour l’instant, il est coupable de beaucoup trop d’erreurs. On a gueulé sur Gigio pour ces mêmes erreurs. » Un avis partagé par @Mendes_PSG, un autre influenceur parisien : « Lucas Chevalier une bourde par-ci, une bourde par là. Attention tonton reprend toi et très vite »

Luis Enrique assume le départ de Donnarumma

Loin de ces débats, Luis Enrique n'a strictement aucun regret d'avoir fait venir Lucas Chevalier à la place de Gianluigi Donnarumma. « Sur le plan sentimental, ça a été un match très intense pour Lucas. Mais, il a fait comme d'habitude, il a été concentré tout le temps, mais on a énormément confiance dans Lucas Chevalier. Il n'y a rien à dire de plus », a expliqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Autrement dit, Luis Enrique assume son choix, et l'ancien portier du LOSC peut compter sur la confiance absolue de son coach. Dans de telles conditions, Lucas Chevalier a les atouts qu'il faut pour réussir et faire finalement faire tes critiques qui peu à peu montent du côté des supporters du PSG.
L. Chevalier

FranceFrance Âge 23 Gardien

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Loading