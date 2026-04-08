PSG : « Liverpool ne va pas toucher le ballon », il promet l’enfer aux Anglais

Liverpool se déplace au PSG ce mercredi avec l’espoir de ne pas trop compromettre ses chances de qualifications en demi-finale de Ligue des Champions avant le match retour à Anfield dans une semaine.

En très grosse difficulté en Premier League, Liverpool espère prendre un peu d’air en Ligue des Champions . L’équipe d’Arne Slot est dans le dur actuellement, et le déplacement au Parc des Princes ressemble à un véritable crash-test. Un an après son élimination contre le PSG, le club de la Mersey rêve de faire tomber le champion d’Europe en titre.

Di Meco prédit une boucherie

Pour cela, il faudra déjà réussir à faire un bon résultat dans la capitale française ce mercredi. Ce ne sera pas simple car l’équipe de Luis Enrique est ultra-favorite. Ce n’est pas Eric Di Meco qui va dire le contraire. Sur RMC, le consultant a estimé que le Paris Saint-Germain avait de fortes chances de mettre une véritable raclée à Liverpool ce mercredi. L’ancien défenseur de l’OM voit les Reds encore moins forts que Chelsea, éliminé au tour précédent par les coéquipiers d’Ousmane Dembélé.

« D’après moi, Liverpool ne va pas toucher un ballon ce soir. Je compare avec Chelsea, où Chelsea avait rivalisé même si ça a terminé à 5-2. Dans le jeu, je pense que Liverpool ne verra jamais le ballon. Ils sont en grand déclin. Salah, son déclin date de l’an dernier contre le PSG, rappelez-vous. Si on se souvient de Liverpool de l’an dernier, pendant Noël, ils étaient bons. Mais depuis le match au Parc, on ne voit plus Salah. Dans les buts, Alisson n’est pas là, défensivement je ne te raconte pas… Peut-être que ce sera 3-0, 4-0, 4-1, j’en sais rien. Mais dans le jeu, j’ai peur que Liverpool morfle plus que Chelsea. A mon goût, il y a une voire deux classes d’écart entre les deux équipes. D’après moi, il y aura plus d’écart que l’an dernier » a analysé Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.

Un statut de favori qu’il faudra assumer ce mercredi soir au Parc des Princes afin de l’emporter et de prendre une vraie option sur la qualification avant un match retour qui sera logiquement plus difficile dans l’ambiance d’Anfield dans une semaine.