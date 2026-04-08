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PSG : « Liverpool ne va pas toucher le ballon », il promet l’enfer aux Anglais

PSG08 avr. , 19:00
parCorentin Facy
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Liverpool se déplace au PSG ce mercredi avec l’espoir de ne pas trop compromettre ses chances de qualifications en demi-finale de Ligue des Champions avant le match retour à Anfield dans une semaine.
En très grosse difficulté en Premier League, Liverpool espère prendre un peu d’air en Ligue des Champions. L’équipe d’Arne Slot est dans le dur actuellement, et le déplacement au Parc des Princes ressemble à un véritable crash-test. Un an après son élimination contre le PSG, le club de la Mersey rêve de faire tomber le champion d’Europe en titre.

Di Meco prédit une boucherie 

Pour cela, il faudra déjà réussir à faire un bon résultat dans la capitale française ce mercredi. Ce ne sera pas simple car l’équipe de Luis Enrique est ultra-favorite. Ce n’est pas Eric Di Meco qui va dire le contraire. Sur RMC, le consultant a estimé que le Paris Saint-Germain avait de fortes chances de mettre une véritable raclée à Liverpool ce mercredi. L’ancien défenseur de l’OM voit les Reds encore moins forts que Chelsea, éliminé au tour précédent par les coéquipiers d’Ousmane Dembélé.
« D’après moi, Liverpool ne va pas toucher un ballon ce soir. Je compare avec Chelsea, où Chelsea avait rivalisé même si ça a terminé à 5-2. Dans le jeu, je pense que Liverpool ne verra jamais le ballon. Ils sont en grand déclin. Salah, son déclin date de l’an dernier contre le PSG, rappelez-vous. Si on se souvient de Liverpool de l’an dernier, pendant Noël, ils étaient bons. Mais depuis le match au Parc, on ne voit plus Salah. Dans les buts, Alisson n’est pas là, défensivement je ne te raconte pas… Peut-être que ce sera 3-0, 4-0, 4-1, j’en sais rien. Mais dans le jeu, j’ai peur que Liverpool morfle plus que Chelsea. A mon goût, il y a une voire deux classes d’écart entre les deux équipes. D’après moi, il y aura plus d’écart que l’an dernier » a analysé Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.

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Un statut de favori qu’il faudra assumer ce mercredi soir au Parc des Princes afin de l’emporter et de prendre une vraie option sur la qualification avant un match retour qui sera logiquement plus difficile dans l’ambiance d’Anfield dans une semaine.
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clairement mais les blessures sont aussi du a la gestion fonseca .. il avait des jeunes qu'il aurait pu faire rentrer 10min pour faire souffler les ailliers dans certains matchs On voit les autres faire des changements avec des joueurs frais des coachs qui font des ajustement tactiques ... et ca fonctionne on a pas mal d'equipe qui revenait en profitant de notre fatigue pendant ce temps nous on regardait l'equipe s'epuiser etre de plus en plus tot completement cramée avec aucun ajustement tactique et des changements comme si ils étaient décidés a l'avance vers la 65-70 et 85-90 a presque tous les matchs et rarement plus de 3 .. mais si le scenario du match tourne mal ca lecture de match de change pas... et son plan tactique non plus

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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