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Elye Wahi jouera t-il le barrage retour ?

Barrage L1-L2 : Nice menace la LFP d'un procès !

Ligue 123 mai , 22:30
parMehdi Lunay
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Alors que le barrage contre l'ASSE débute mardi soir, l'OGC Nice craint de ne pouvoir aligner la meilleure équipe possible. La FIFA n'accorde aucune dérogation pour les internationaux niçois après le 25 mai. Le Gym en veut à la LFP.
L'OGC Nice joue les deux matchs les plus importants de sa saison et ce pourrait être sans plusieurs de ses meilleurs éléments. Opposé à l'ASSE en barrage mardi puis vendredi soir, le Gym jouera hors des dates FIFA. Après le 25 mai, les ligues nationales doivent demander une dérogation à la fédération mondiale pour les joueurs internationaux. C'est d'autant plus le cas que le Mondial débute le 11 juin prochain. La FIFA a refusé la demande de la LFP, privant les Niçois de 9 joueurs potentiels.

Nice envisage d'attaquer la LFP

Ali Abdi (Tunisie), Elye Wahi (Côte d'Ivoire), Peprah Oppong et Abdul Samed (Ghana), Hichem Boudaoui (Algérie), Yehvann Diouf et Antoine Mendy (Sénégal), Moise Bombito (Canada) et Mohamed Abdelmonem (Egypte). Un coup de massue terrible pour une équipe azuréenne déjà fébrile habituellement. Les dirigeants niçois négocient avec chaque fédération concernée pour garder les joueurs sur la semaine. Dans le même temps, l'OGCN s'est attaqué à la LFP en lui envoyant un courrier recommandé selon RMC Sport.
Dans cette lettre signée du vice-président Maurice Cohen, le club azuréen interpelle la LFP sur la « position d’extrême difficulté sportive, organisationnelle et économique dans laquelle se retrouve le club ». Nice juge que la LFP aurait du anticiper le problème de dates et aurait du programmer les barrages avant. S'il manque un ou plusieurs joueurs, Nice menace et « se réserve expressément le droit d’engager toute procédure utile et de saisir l’ensemble des juridictions compétentes, nationales comme internationales ». Le barrage Saint-Etienne-Nice pourrait se régler dans un tribunal.
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