OL : Ce Lyonnais privé de Mondial, c’est une bonne nouvelle

Corentin Tolisso a manqué le Mondial de peu avec la France, et ce sera aussi le cas de son compère du milieu de terrain Tyler Morton, qui n'a pas su profiter de la liste surprenante de Thomas Tuchel.

A désormais trois semaines du début de la Coupe du monde, les listes sont de sortie. Si celle de Didier Deschamps a forcément été largement relayée en France, celle de Thomas Tuchel a fait beaucoup de bruit. Le sélectionneur allemand de l’équipe d’Angleterre a opéré plusieurs choix forts, se privant de cadres comme Phil Foden, Harry Maguire, Cole Palmer ou Trent Alexander-Arnold. Cela a profité à quelques joueurs qui n’étaient pas forcément attendus à ce niveau, et seul le résultat final des Three Lions permettra de savoir si ces choix sont bons.

Morton, trop juste pour l'armada anglaise

Du côté de l’OL , le club était quelque peu concerné par cette liste puisque Tyler Morton, ancien international espoir anglais, pouvait rêver d’une belle surprise. Il n’y aura néanmoins pas de rendez-vous en Amérique pour l’ancien de Liverpool, qui n’a pas été retenu par Thomas Tuchel. Si quelques comptes lyonnais un peu partisans ont tenté de dénoncer une injustice, les avis étaient globalement beaucoup plus nuancés. Et faisaient même état, en dehors de la déception légitime du joueur qui pouvait y croire, d’une saison tout de même compliquée sur la fin, à l’image de son équipe, pour Tyler Morton.

Le milieu de terrain a toujours été jugé comme un élément précieux par Paulo Fonseca, mais son influence dans le jeu a été moins grande ces derniers mois. Le voir profiter des vacances et revenir gonflé à bloc à la reprise est considéré comme une bonne nouvelle pour les Lyonnais. L’OL aura en effet besoin de ses forces vives dès le mois de juillet pour passer les tours préliminaires de Ligue des Champions, et cela risque d’être incompatible avec un bon parcours en Coupe du monde.

Le niveau international n’est pas encore au rendez-vous pour Tyler Morton, qui doit se dire qu’il n’a aucun regret à avoir car l’Angleterre est fournie au milieu de terrain, et même un joueur comme Adam Wharton n’a pas été sélectionné. L’OL doit certainement espérer que son joueur prendra cette déception comme un défi pour progresser encore et être au rendez-vous de son pays dans les mois et les années à venir.