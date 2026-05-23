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Aurelio de Laurentiis, le président du Napoli

Le président de Naples refuse une offre à 2 milliards !

Serie A23 mai , 21:30
parMehdi Lunay
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Patron incontesté de Naples depuis 2004, Aurelio de Laurentiis ne veut pas céder son club de cœur. Le célèbre producteur de cinéma italien vient de refuser une offre colossale de rachat.
Parfois décrié pour ses sorties médiatiques fracassantes, Aurelio de Laurentiis n'en reste pas moins un homme d'affaires compétent. Le producteur de cinéma a remis Naples sur le devant de la scène en Serie A. En 2004, il a repris les Partenopei en troisième division alors qu'ils venaient de faire faillite. Depuis, le Napoli enchaîne les qualifications européennes et a surtout remporté le championnat d'Italie à deux reprises (2023,2025). Une forme sportive à laquelle se greffe une santé financière. De quoi aiguiser les appétits aux Etats-Unis.

2 milliards pour Naples, De Laurentiis refuse

Le consortium américain Underdog Global Partners a fait une offre de rachat à Aurelio de Laurentiis. Guidé par l'entrepreneur Matt Rizzetta, le fonds d'investissement a proposé 2 milliards d'euros pour acquérir le Napoli. Une offre colossale et presque irrefusable pour bon nombre de propriétaires de clubs. Pourtant, selon le Corriere dello Sport, Aurelio de Laurentiis a rapidement rejeté cette proposition. Il veut rester président de Naples pour le centenaire du club en 2027.
Déjà propriétaire du club de Campobasso en Serie C et de l'équipe de basket de Naples, Underdog Global Partners ne lâchera pas l'affaire. En récupérant le Napoli, le fonds d'investissement pense à la balle orange. Il est candidat pour obtenir une franchise à Naples dans la nouvelle NBA Europe. La célèbre fédération américaine veut que ses futures franchises soient associées à des gros clubs de football, le PSG est notamment désiré dans cette nouvelle ligue. Reste d'abord à faire changer d'avis Aurelio de Laurentiis. Ce ne sera pas simple avec un homme tenace qui peut résister aux plus grosses sommes d'argent par orgueil personnel.
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