Ligue des Champions
Ligue des Champions

PSG - Liverpool : Les compos probables

Ligue des Champions08 avr. , 7:10
parClaude Dautel
0
Compo du PSG
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé
Compo de Liverpool
Mamardashvili, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenbech, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Ekitike

Champions League

08 avril 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
Liverpool
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362404_0500
OM

OM-Metz : L’arbitre préférée de l’OM désignée

ICONSPORT_254482_0123
Ligue des Champions

PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

ICONSPORT_363567_0582
TV

TV : Mayence - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_363811_0043
Ligue des Champions

Real-Bayern : Olise a marché sur le Real de Mbappé

Fil Info

08 avr. , 7:00
OM-Metz : L’arbitre préférée de l’OM désignée
08 avr. , 6:30
PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?
08 avr. , 00:00
TV : Mayence - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 avr. , 22:59
Real-Bayern : Olise a marché sur le Real de Mbappé
07 avr. , 22:58
LdC : Un Arsenal réaliste s’impose face au Sporting
07 avr. , 22:58
LdC : Programme TV des quarts de finale
07 avr. , 22:56
LdC : Le Bayern impose sa loi à Madrid
07 avr. , 22:22
Le maillot 2026-2027 du PSG a fuité
07 avr. , 22:00
Ghezzal veut être le sauveur de l'OL

Derniers commentaires

OM-Metz : L’arbitre préférée de l’OM désignée

Ahh Bon?? Perso jai pas oublié le vol subit a lyon il y a 4 ou 5 ans

OM : Clash avec Rabiot, Rowe sort enfin du silence

Les suceurs de Longoria et Benatia ... 3 2 1 ...

Ghezzal veut être le sauveur de l'OL

on est mal.

OM : Ce Marseillais demande à McCourt de partir

Ha toi aussi ? Chez moi il s'appelle Gérard

OM : Clash avec Rabiot, Rowe sort enfin du silence

Non mais c'est incroyable ou incompréhensible ce qu'il c'est passé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading