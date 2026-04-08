Ousmane Dembélé, le ballon d'Or du PSG
Ousmane Dembélé - PSG

PSG-Liverpool : Daniel Riolo annonce le résultat

PSG08 avr. , 13:20
parClaude Dautel
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Le PSG est le grandissime favori face à Liverpool, et cela pour plusieurs raisons dévoilées par Daniel Riolo au mercato de l'After Foot.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le Paris Saint-Germain arrive sereinement avant la double confrontation face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Alors que dans un passé pas si lointain, les champions de France semblaient toujours craindre ces chocs face aux gros clubs, au point parfois de dérailler, ce n'est pas du tout le cas avant de jouer contre les Reds. Il est vrai que la victoire parisienne l'an dernier a changé la donne et surtout que les deux clubs connaissent une trajectoire totalement inversée cette saison. Tandis que l'équipe de Luis Enrique est dans une forme ascendante, Mohamed Salah et ses coéquipiers sont en chute libre. Pour Daniel Riolo, la qualification parisienne pour le dernier carré de la Ligue des champions ne fait presque aucun doute. Le journaliste de RMC a évoqué les raisons de sa grosse confiance.

Le PSG arrive dans une forme énorme

« En face de Liverpool, tu as une équipe pleine de jus parce que la préparation à retardement a marché, parce qu'il n'y a plus de championnat. On n'est plus du tout dans l'état physique de la double confrontation contre Monaco qui était, avec du recul, un virage très important parce que si catastrophe il avait dû y avoir, c'était sur ce match. Je pense que l'équipe avait fait preuve de suffisance - ce qui ne lui arrive pas souvent - et n'était pas hyper bien physiquement. Dans la foulée, ça n'a fait que progresser, il n'y a pas eu photo contre Chelsea, confie Daniel Riolo, qui sent que tout va changer ce mercredi soir au Parc des Princes. On sera dans une grosse soirée européenne, tout le monde sera concerné. J'ai l'impression qu'ils ont juste à réciter leur jeu et ça va passer sans trop d'histoires. On arrivera sur quelque chose de sérieux pour Paris à la demi-finale, ça oui. »
Daniel Riolo n'est pas le seul à penser que le Paris SG n'a pas grand-chose à craindre de cette équipe de Liverpool qui n'est plus que l'ombre des champions d'Angleterre en titre. Légende des Reds, Steven Gerrard est lui aussi de cet avis : « Je pense que l’essentiel pour Liverpool avant tout est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc le match contre Fulham en championnat ce week-end est tout aussi important, voire plus important, que les matchs contre le PSG ». Cependant, Luis Enrique est bien placé pour savoir que le football peut parfois réserver des surprises. Sur le banc du Barça lors de la remontada, l'entraîneur parisien fera passer le message à ses joueurs.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
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Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
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272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
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182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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