Esp : Getafe en C4, Gérone tombe en D2 !

La dernière journée de Liga offrait un suspense énorme dans la lutte pour le maintien. Le match Gérone-Elche faisait figure de finale pour la survie. Les deux équipes se neutralisaient 1-1, envoyant Gérone en deuxième division espagnole. Le club catalan de Thomas Lemar, Axel Witsel et Azzedine Ounahi jouait pourtant la Ligue des champions la saison passée. 19e, le club satellite de Manchester City descend avec Majorque, vainqueur du troisième relégué Oviedo 3-0.

Cela sauve in extremis Elche mais aussi le Levante de Luis Castro et Osasuna. Ce dernier a été battu à Getafe 1-0, lequel assure une qualification en Ligue Conférence. Un dernier ticket européen pourrait être récupéré par le Rayo Vallecano si le club madrilène gagne la C4 contre Crystal Palace.