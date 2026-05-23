Esp : Getafe en C4, Gérone tombe en D2 !

Sulc trop fragile pas une saison pleine, donc on peut pas juger, greewood 2 saison pleine sans aucune blessure
Et demain... on apprendra que Greenwood reste à l'OM.
Soyons sérieux 2 sec, il a rien à faire dans une équipe prétendant à la victoire finale en LDC, aucun de ces clubs ne met 60M pr un remplaçant, surtout si incomplet
Nice à bien raison ! La LFP est dirigé par le toutou de Nasser qui ne se cache même pas pour dire qu'il préfère que l'ASSE retrouve la Ligue1.
Comme greenwood face à tte les équipes du top 10 ds les 3 championnats ou il a joué Puis Sulc avait 200mn de jeu depuis 2mois... à cause de sa blessure... ds une équipe qui voulait pas jouer..
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