PSG : Dembélé a peur de se frotter à Saliba

A une semaine de la finale de la Ligue des Champions, William Saliba se montre confiant. Le défenseur central d’Arsenal s’estime en mesure de neutraliser les attaquants du Paris Saint-Germain.

Il aura fallu attendre 22 ans pour revoir Arsenal s’offrir le titre en Premier League. Malgré le retour de Manchester City dans le sprint final, le club londonien a résisté jusqu’au bout. Les coéquipiers de William Saliba ont montré le caractère nécessaire. « On n'a pas abandonné, s’est réjoui le défenseur central français en conférence de presse. On mérite ce titre et on reviendra plus forts la saison prochaine pour tenter à nouveau de gagner. »

« C'est mon premier titre en Premier League donc je suis content, a poursuivi l’ancien Marseillais. Mais je ne suis pas rassasié, j'en veux plus. Et il y a une grande opportunité la semaine prochaine en Ligue des Champions, donc on doit tout donner. » En effet, les Gunners défieront le Paris Saint-Germain en finale de la C1. Ce sera une sorte de revanche pour le champion d’Angleterre, sorti par les Parisiens en demies la saison dernière. « Ils avaient peur l'année dernière, et ils ont toujours peur cette année, a osé William Saliba. Donc rien n'a changé. »

On a la meilleure défense - William Saliba

« On sait que si l'on veut les battre, on doit être à 100%, a-t-il prévenu. Ils ont une très bonne attaque. Je les connais parce que je joue avec eux en équipe nationale et on a joué contre eux la saison dernière. On a la meilleure défense cette saison. Et quand vous êtes les meilleurs, vous voulez affrontez les meilleurs. Donc on est contents d'affronter des attaquants comme eux samedi prochain et j'espère que l'on remportera la bataille. » Adversaires à Budapest, William Saliba d'un côté, ainsi qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola de l'autre, deviendront ensuite partenaires sur la route du Mondial 2026 avec l'équipe de France.