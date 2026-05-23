PSG : Annoncé sur le départ, il veut prolonger

Double buteur en finale de la Coupe Gambardella (3-2) contre Montpellier vendredi, Mathis Jangeal pourrait rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Contrairement à ce qu’indiquent certaines rumeurs, le titi parisien espère toujours parvenir à un accord avec ses dirigeants.

C’est incontestablement l’homme du match. En finale de la Coupe Gambardella contre Montpellier, Mathis Jangeal s’est offert une passe décisive pour son coéquipier Younes Idder, avant d’inscrire lui-même les deux autres buts du Paris Saint-Germain . Dans un match aussi médiatisé, sa performance ne fera qu’augmenter sa cote sur le marché des transferts. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui peine à convaincre son joueur.

En fin de contrat, l’attaquant de 17 ans n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants. Ce samedi encore, L’Equipe affirme que Mathis Jangeal ne devrait pas signer son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain. Son avenir se situerait davantage en Allemagne, confirme le site du quotidien sportif. Ce n’est pourtant pas du tout la version de l’entourage du joueur. D’après son père, le titi parisien reste en discussions avec son club formateur. « Qui a dit que Mathis Jangeal allait quitter le club ? », a interrogé le proche de l’attaquant dans une première publication sur X.

« Nous, on aime le club, je suis Parisien depuis tellement d'années et je le serai encore et encore, et j'entends trop de bruits dire que Mathis va partir, donc il faut arrêter de véhiculer de fausses informations, a-t-il réclamé. Il y a des discussions (normales pour une fin de contrat), on espère. » Son départ n’est donc pas acté, à condition que les deux parties finissent par trouver un terrain d’entente. Une chose est sûre, c’est que Mathis Jangeal se retrouve plus que jamais en position de force après sa démonstration au Stade de France.