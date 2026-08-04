Balogun offert à Tottenham, De Zerbi remercie le PSG

Un temps courtisé par le PSG, Folarin Balogun pourrait finalement quitter Monaco pour Tottenham, où Roberto De Zerbi apprécie son profil.

Une aubaine pour certains clubs anglais qui rêvent de mettre le grappin sur le buteur de 25 ans. Selon les informations du Sun, c’est à Tottenham que Folarin Balogun pourrait finalement atterrir cet été. Et pour cause, le tabloïd britannique rapporte que les agents de l’Américain ont directement contacté les Spurs afin de leur proposer le profil de Folarin Balogun, qui dispose d’un bon de sortie à l’AS Monaco. Roberto De Zerbi cherche un numéro neuf et explore ces derniers jours la piste Nicolas Jackson de Chelsea. La possibilité de pouvoir attirer Folarin Balogun pourrait changer la donne.

Balogun proposé à Tottenham

Selon le média britannique, l’attaquant américain de Monaco correspond au profil recherché par l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Disponible pour seulement 30 millions d’euros, un prix très accessible pour Tottenham, le natif de New-York représente une vraie opportunité de marché pour le club londonien. Son dossier est d’autant plus accessible pour Tottenham que le PSG s’est retiré depuis plusieurs semaines déjà de la course à la signature de l’ancien Gunner. Reste maintenant à voir si Tottenham matérialisera cet intérêt par une offre ferme, ce qui ferait les affaires de l’ASM qui souhaite s’en séparer afin de renflouer ses caisses après avoir dépensé 30 millions d’euros bonus inclus pour s’offrir Matthis Abline en provenance du FC Nantes.