Balogun offert à Tottenham, De Zerbi remercie le PSG

Balogun offert à Tottenham, De Zerbi remercie le PSG

Premier League04 août , 22:10
parCorentin Facy
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Un temps courtisé par le PSG, Folarin Balogun pourrait finalement quitter Monaco pour Tottenham, où Roberto De Zerbi apprécie son profil.
Auteur d’une très belle saison 2025-2026 avec 13 buts en Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Monaco, Folarin Balogun a confirmé sa belle forme durant la Coupe du monde. L’attaquant des Etats-Unis a fait forte impression, relançant sa cote sur le marché des transferts au meilleur moment pour l’ASM qui souhaite le vendre pour rentrer dans ses frais, après l’avoir payé 30 millions d’euros il y a trois ans. Le Paris Saint-Germain aurait pu être la porte de sortie idéale pour l’ancien attaquant des Gunners. En effet, le double champion d’Europe s’est intéressé à Folarin Balogun en début de mercato, puis a finalement fait le choix de ne pas approfondir le dossier.
Une aubaine pour certains clubs anglais qui rêvent de mettre le grappin sur le buteur de 25 ans. Selon les informations du Sun, c’est à Tottenham que Folarin Balogun pourrait finalement atterrir cet été. Et pour cause, le tabloïd britannique rapporte que les agents de l’Américain ont directement contacté les Spurs afin de leur proposer le profil de Folarin Balogun, qui dispose d’un bon de sortie à l’AS Monaco. Roberto De Zerbi cherche un numéro neuf et explore ces derniers jours la piste Nicolas Jackson de Chelsea. La possibilité de pouvoir attirer Folarin Balogun pourrait changer la donne.

Balogun proposé à Tottenham

Selon le média britannique, l’attaquant américain de Monaco correspond au profil recherché par l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Disponible pour seulement 30 millions d’euros, un prix très accessible pour Tottenham, le natif de New-York représente une vraie opportunité de marché pour le club londonien. Son dossier est d’autant plus accessible pour Tottenham que le PSG s’est retiré depuis plusieurs semaines déjà de la course à la signature de l’ancien Gunner. Reste maintenant à voir si Tottenham matérialisera cet intérêt par une offre ferme, ce qui ferait les affaires de l’ASM qui souhaite s’en séparer afin de renflouer ses caisses après avoir dépensé 30 millions d’euros bonus inclus pour s’offrir Matthis Abline en provenance du FC Nantes.
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C est toujours moins une arnaque qu un Kondogbia à 450k brut mensuel par rapport à un barco à 550 😂 après 170, mois j ai plus lu du 150 mais il serait tout à fait normal de négocier en partant de haut, y a rien de choquant. Mais 170, c est evidemment trop, mais quand tu peux prendre l argent de clubs de premier league, pourquoi se gêner.

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Match passable, mais l'OL se qualifiera, je n'en doute pas, par contre contre le Pana, ça sera très, très chaud.

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Perso je le trouve plutôt bon ce joueur avec une très bonne vision de jeu, probablement meilleur de kang in sur ce point et je le vois bien s amuser avec Enrique s il vient

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