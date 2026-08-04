L'OL tombe à Prague après un match problématique

L'OL tombe à Prague après un match problématique

OL04 août , 21:55
parClaude Dautel
39
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique Lyonnais n'a pas hypothéqué ses chances de qualification pour les barrages de Ligue des champions, mais la défaite (2-1) face au Sparta Prague a montré les grosses lacunes de la formation de Paulo Fonseca.
L’OL n’avait pas mis longtemps à être sous pression ce mardi soir à Prague, puisqu’après seulement trois minutes de jeu, le Sparta était proche d’ouvrir le score, Irving, pourtant bien placé, tirant au-dessus du but de Greif. Totalement dominé par les locaux, Lyon pliait et encaissait un superbe but signé Brunes à la 20e, mais heureusement pour l’OL, un hors-jeu était signalé au début de l’action (20e) après l’intervention de la VAR. Il fallait attendre la 41e minute pour voir Lyon se procurer sa première occasion, Openda obligeant le portier tchèque à un arrêt de toute beauté. En grande souffrance, l’OL était proche de prendre un but, Mercado ratant le cadre alors qu’il était seul à deux mètres du cadre (44e). Et l’invraisemblable se produisait, puisque sur un centre d'Abner Vinicius Suchomel, voulant priver Tolisso du ballon, trompait son propre gardien et donnait l’avantage à Lyon juste avant la pause (0-1, 45e+1).

L'OL en tête à la pause, le miracle du soir

A la reprise, le Sparta Prague repartait de l’avant, même si cette fois l’Olympique Lyonnais était un peu plus entré dans la recontre. Encore une fois, les Tchèques pensaient égaliser, mais Alcocer était signalé hors-jeu (56e). Alors qu’ils auraient pu s’écrouler face à un tel scénario, les locaux continuaient à pousser, et cette fois Rynes marquait pour de bon d’une frappe que Greif ne pouvait pas stopper (1-1, 63e). Le match s’emballait et deux minutes plus tard, l’OL bénéficiait d’un penalty suite à la faute dans la surface sur Openda, mais Tolisso envoyait son tir largement au-dessus (67e). C’était un tournant puisque dans le foulée de cet échec du capitaine lyonnais, Mercado, oublié au second poteau, trompait Greif d’une belle reprise de la tête et donnait l’avantage au Sparta (2-1, 70e).
Conscient que le match pouvait mal tourner, Paulo Fonseca faisait entrer du sang neuf et lançait Nuamah et Fofana (76e) afin de ne pas laisser Prague faire le siège du but de l’OL. Un choix judicieux car cette fois ce sont les Tchèques qui étaient un peu plus sous pression avec notamment une succession de corners pour Lyon. Dans les dernières minutes du match, le Sparta commençait à payer sa débauche d'énergie, et tentait seulement de garder cet avantage au score une semaine avant de se rendre au Groupama Stadium. Finalement, Lyon s'inclinait logiquement (2-1) en déplacement, et aura donc l'obligation de s'imposer mardi prochain à domicile pour continuer à rêver de Ligue des champions. Cela pourra se faire si l'équipe de Paulo Fonseca n'oublie pas de jouer pendant 70 minutes.

Champions League

04 août 2026 à 20:00
Sparta PrahaSparta Praha logo
Ryneš63'Mercado Cuero69'
2
1
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais logo
Suchomel45'(og)
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Ryneš
Sparta PrahaSparta Praha
M. Ryneš
Remplacement
90
ENTRE
G. Kuol
Sparta PrahaSparta Praha
G. Kuol
SORT
J. Mercado Cuero
Sparta PrahaSparta Praha
J. Mercado Cuero
Remplacement
85
ENTRE
H. Sochůrek
Sparta PrahaSparta Praha
H. Sochůrek
SORT
A. Karabec
Sparta PrahaSparta Praha
A. Karabec
Remplacement
85
ENTRE
E. Singhateh
Sparta PrahaSparta Praha
E. Singhateh
SORT
J. Brunes
Sparta PrahaSparta Praha
J. Brunes
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
Mohamed Salah Signe A Trabzonspor
Foot Europeen

Mohamed Salah signe à Trabzonspor

Ol Paulo Fonseca Accuse Et Condame Apres La Defaite
OL

OL : Paulo Fonseca accusé et condamé après la défaite

Balogun Offert A Tottenham De Zerbi Remercie Le Psg
Premier League

Balogun offert à Tottenham, De Zerbi remercie le PSG

Jeremy Doku Dope Au Mondial La Fifa A Valide
Mondial 2026

Jérémy Doku dopé au Mondial, la FIFA a validé

Fil Info

04 août , 22:50
Mohamed Salah signe à Trabzonspor
04 août , 22:30
OL : Paulo Fonseca accusé et condamé après la défaite
04 août , 22:10
Balogun offert à Tottenham, De Zerbi remercie le PSG
04 août , 21:30
Jérémy Doku dopé au Mondial, la FIFA a validé
04 août , 21:00
OL : 8 ME en plus dans les caisses, c'est confirmé
04 août , 20:40
Le PSG prête officiellement Khalil Ayari en Ligue 2
04 août , 20:30
OM : Terrifié par l’UEFA, McCourt fait une grave erreur
04 août , 20:00
PSG : Luis Enrique propose un plan XXL à Koundé
04 août , 19:30
OL : Fonseca mis en pièces dès le premier match

Derniers commentaires

Neymar à la retraite, son père dit tout

"plus proche que jamais de mettre un terme définitif à sa carrière de joueur"... De foot... Quid du poker ?

PSG : Luis Enrique propose un plan XXL à Koundé

"Selon les dernières informations de Fichajes"... Bla... bla... bla...

PSG : Barcola va rester, Paris menace Liverpool

C est toujours moins une arnaque qu un Kondogbia à 450k brut mensuel par rapport à un barco à 550 😂 après 170, mois j ai plus lu du 150 mais il serait tout à fait normal de négocier en partant de haut, y a rien de choquant. Mais 170, c est evidemment trop, mais quand tu peux prendre l argent de clubs de premier league, pourquoi se gêner.

OL : Paulo Fonseca accusé et condamé après la défaite

Match passable, mais l'OL se qualifiera, je n'en doute pas, par contre contre le Pana, ça sera très, très chaud.

75ME pour Godts, l'Ajax menace le PSG

Perso je le trouve plutôt bon ce joueur avec une très bonne vision de jeu, probablement meilleur de kang in sur ce point et je le vois bien s amuser avec Enrique s il vient

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading