L'OL tombe à Prague après un match problématique

L'Olympique Lyonnais n'a pas hypothéqué ses chances de qualification pour les barrages de Ligue des champions, mais la défaite (2-1) face au Sparta Prague a montré les grosses lacunes de la formation de Paulo Fonseca.

L’OL n’avait pas mis longtemps à être sous pression ce mardi soir à Prague, puisqu’après seulement trois minutes de jeu, le Sparta était proche d’ouvrir le score, Irving, pourtant bien placé, tirant au-dessus du but de Greif. Totalement dominé par les locaux, Lyon pliait et encaissait un superbe but signé Brunes à la 20e, mais heureusement pour l’OL, un hors-jeu était signalé au début de l’action (20e) après l’intervention de la VAR. Il fallait attendre la 41e minute pour voir Lyon se procurer sa première occasion, Openda obligeant le portier tchèque à un arrêt de toute beauté. En grande souffrance, l’OL était proche de prendre un but, Mercado ratant le cadre alors qu’il était seul à deux mètres du cadre (44e). Et l’invraisemblable se produisait, puisque sur un centre d'Abner Vinicius Suchomel, voulant priver Tolisso du ballon, trompait son propre gardien et donnait l’avantage à Lyon juste avant la pause (0-1, 45e+1).

L'OL en tête à la pause, le miracle du soir

A la reprise, le Sparta Prague repartait de l’avant, même si cette fois l’Olympique Lyonnais était un peu plus entré dans la recontre. Encore une fois, les Tchèques pensaient égaliser, mais Alcocer était signalé hors-jeu (56e). Alors qu’ils auraient pu s’écrouler face à un tel scénario, les locaux continuaient à pousser, et cette fois Rynes marquait pour de bon d’une frappe que Greif ne pouvait pas stopper (1-1, 63e). Le match s’emballait et deux minutes plus tard, l’OL bénéficiait d’un penalty suite à la faute dans la surface sur Openda, mais Tolisso envoyait son tir largement au-dessus (67e). C’était un tournant puisque dans le foulée de cet échec du capitaine lyonnais, Mercado, oublié au second poteau, trompait Greif d’une belle reprise de la tête et donnait l’avantage au Sparta (2-1, 70e).

Conscient que le match pouvait mal tourner, Paulo Fonseca faisait entrer du sang neuf et lançait Nuamah et Fofana (76e) afin de ne pas laisser Prague faire le siège du but de l’OL. Un choix judicieux car cette fois ce sont les Tchèques qui étaient un peu plus sous pression avec notamment une succession de corners pour Lyon. Dans les dernières minutes du match, le Sparta commençait à payer sa débauche d'énergie, et tentait seulement de garder cet avantage au score une semaine avant de se rendre au Groupama Stadium. Finalement, Lyon s'inclinait logiquement (2-1) en déplacement, et aura donc l'obligation de s'imposer mardi prochain à domicile pour continuer à rêver de Ligue des champions. Cela pourra se faire si l'équipe de Paulo Fonseca n'oublie pas de jouer pendant 70 minutes.