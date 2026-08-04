OL : Paulo Fonseca accusé et condamé après la défaite

OL : Paulo Fonseca accusé et condamé après la défaite

OL04 août , 22:30
parClaude Dautel
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L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait fait un choix étonnant dans sa composition d'équipe, et forcément Paulo Fonseca n'échappe pas aux critiques après la triste défaite 2-1 à Prague.
Dès l'annonce de la compo lyonnaise contre le Sparta, cela a commencé à ronfler sur les réseaux sociaux, le technicien lyonnais alignant une équipe plus que défense et clairement mal goupillée et inédite depuis le début de la préparation. Et c'est peu dire que Paulo Fonseca se fait démolir après les 75 minutes honteuses de son équipe en République Tchèque. L'entraîneur portugais a en effet attendu que son équipe soit menée pour faire des changements, lesquels se sont immédiatement montrés payants. Au coup de sifflet final, c'est un déluge de critiques qui sont tombées sur Paulo Fonseca. Sur le média communautaire OL Radio, un intervenant a même été jusqu'à dire que le Portugais avait aligné cette équipe car il savait que « Lyon n’avait pas les moyens de le virer. »

Paulo Fonseca se fait démolir

Sur X, Dominique Blanchard, ancien journaliste de TF1, a résumé la pensée de tout le monde : « Bravo Paulo Fonseca ! Encore une magnifique compo et un match complètement raté. Fonseca doit avoir des consignes pour ne pas disputer la LdC mais tout miser sur l’Europa ..je ne vois pas d’autres explications.» De son côté, Malekao, le très populaire fan et actionnaire de l'OL a lui été plus incisif encore : « Fonseca a du crédit pour certains de ses choix mais la répétition des lectures de matchs pourries (le 1-0 à la mi-temps est un miracle sur lequel il pouvait capitaliser) est fatigante en plus, ses choix douteux (pour les gros matchs et aussi) pour « envoyer des messages » quant au mercato relèvent vraiment de la prise d’otage de tout un club (tu tankes un match pour prouver que t’as raison?) ». Spécialiste du football portugais, le compte spécialisé As Quinas n'est pas tendre non plus : « Paulo Fonseca, c’est séduisant pendant quelques mois, puis immensément repoussant. »
Et pour enfoncer le clou, Data OL n'a pas fait de commentaire sur Paulo Fonseca, mais a sorti une statistique effrayante pour Lyon : « Depuis son départ d’Ukraine en 2019, Paulo Fonseca n’est jamais parvenu à se qualifier pour le tour suivant d’une compétition après avoir échoué à remporter le match aller : 4 éliminations »
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C est toujours moins une arnaque qu un Kondogbia à 450k brut mensuel par rapport à un barco à 550 😂 après 170, mois j ai plus lu du 150 mais il serait tout à fait normal de négocier en partant de haut, y a rien de choquant. Mais 170, c est evidemment trop, mais quand tu peux prendre l argent de clubs de premier league, pourquoi se gêner.

OL : Paulo Fonseca accusé et condamé après la défaite

Match passable, mais l'OL se qualifiera, je n'en doute pas, par contre contre le Pana, ça sera très, très chaud.

75ME pour Godts, l'Ajax menace le PSG

Perso je le trouve plutôt bon ce joueur avec une très bonne vision de jeu, probablement meilleur de kang in sur ce point et je le vois bien s amuser avec Enrique s il vient

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