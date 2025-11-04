ICONSPORT_276170_0149

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

PSG04 nov. , 23:17
parGuillaume Conte
Très mauvaise soirée pour le PSG ce mardi contre le Bayern Munich. Les choix de Luis Enrique peuvent être remis en question, sur ce match et sur le dernier mercato. 
Le PSG a connu un premier échec en Ligue des Champions cette saison. La série d’invincibilité se termine et si ce n’est pas une catastrophe dans ce nouveau système de poule, la leçon sera néanmoins importante à retenir. Les joueurs parisiens ne sont pas indestructibles, et à force de tirer sur l’organisme, cela finit par craquer. 
Dès le coup d’envoi, Luis Enrique avait décidé de faire un premier pari osé en alignant Ousmane Dembélé, qui souffrait encore de la cuisse ce week-end, confiant à ses coéquipiers sa douleur à ce niveau. Malgré cela, l’entraineur du PSG l’a aligné comme titulaire, et le champion du monde 2018 s’est blessé rapidement. Cette fois-ci, ce sera repos obligatoire, mais cette rechute était pour beaucoup prévisible. Et nul doute que l’entraineur espagnol va avoir les oreilles qui sifflent à ce sujet. 
Autre sujet sensible, la blessure d’Achraf Hakimi. Le Marocain a été sévèrement séché par Luis Diaz, et en cas de longue absence, le PSG risque de le payer. Le club de la capitale s’est refusé à recruter un arrière droit, et cela risque de manquer dans les prochaines semaines si Hakimi devait être éloigné des terrains pendant une longue période. 
Le fait de tabler sur un effectif aussi maigre niveau quantité était une volonté claire de Luis Enrique, qui en fait aujourd’hui les frais. Même si le PSG est en course dans tous ses objectifs, il ne va pas falloir continuer à tirer sur la corde des titulaires de cette façon, sous peine de les voir arriver au printemps en tirant la langue. La saison dernière, c’est la fraicheur mentale et physique du groupe qui avait pu porter Paris au sommet. 
Mais c’était dans une saison qualifiée de miraculeuse sans aucune blessure. Et avec une Coupe du monde des clubs pendant l’été, Luis Enrique a été maintes fois prévenu que son effectif ne pourrait pas tenir sur ce rythme. 
Vous êtes contents vous pouvez publier votre petit article à charge. Comment Enrique aurait pu prévoir l'attentat sur Hakimi ? Vous critiquez ses choix comme l'an passé à la même période et on connait la suite...mais vous remettez encore sa vision en question. Incroyable

Tres mauvaise premiere periode avec un bayern qui nous pressait bien et un marquage individuel sur viti,2 buts donnés et parfaitement evitables,un but annulé, dembouze se blesse,hakimi se prend un attentat ....2eme mi temps ou on a pu voir un double bus pdt 45 mn ,neuer leur gardien elu homme du match bref a oublier et fuck les boches bande d'***culés et diaz je te maudit sur 50 generation ord*re que tu es

Et Neuer élu homme du match ca en dit très long sur notre domination

on a perdu beaucoup avec Donarumma

Quelle horrible soirée, souhaitons une bonne récupération et un moindre mal pour notre Hakimi. Je suis très triste ce soir.

