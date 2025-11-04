PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

Très mauvaise soirée pour le PSG ce mardi contre le Bayern Munich. Les choix de Luis Enrique peuvent être remis en question, sur ce match et sur le dernier mercato.

Le PSG a connu un premier échec en Ligue des Champions cette saison. La série d’invincibilité se termine et si ce n’est pas une catastrophe dans ce nouveau système de poule, la leçon sera néanmoins importante à retenir. Les joueurs parisiens ne sont pas indestructibles, et à force de tirer sur l’organisme, cela finit par craquer.

Dès le coup d’envoi, Luis Enrique avait décidé de faire un premier pari osé en alignant Ousmane Dembélé, qui souffrait encore de la cuisse ce week-end, confiant à ses coéquipiers sa douleur à ce niveau. Malgré cela, l’entraineur du PSG l’a aligné comme titulaire, et le champion du monde 2018 s’est blessé rapidement. Cette fois-ci, ce sera repos obligatoire, mais cette rechute était pour beaucoup prévisible. Et nul doute que l’entraineur espagnol va avoir les oreilles qui sifflent à ce sujet.

Autre sujet sensible, la blessure d’Achraf Hakimi. Le Marocain a été sévèrement séché par Luis Diaz, et en cas de longue absence, le PSG risque de le payer. Le club de la capitale s’est refusé à recruter un arrière droit, et cela risque de manquer dans les prochaines semaines si Hakimi devait être éloigné des terrains pendant une longue période.

Le fait de tabler sur un effectif aussi maigre niveau quantité était une volonté claire de Luis Enrique, qui en fait aujourd’hui les frais. Même si le PSG est en course dans tous ses objectifs, il ne va pas falloir continuer à tirer sur la corde des titulaires de cette façon, sous peine de les voir arriver au printemps en tirant la langue. La saison dernière, c’est la fraicheur mentale et physique du groupe qui avait pu porter Paris au sommet.

Mais c’était dans une saison qualifiée de miraculeuse sans aucune blessure. Et avec une Coupe du monde des clubs pendant l’été, Luis Enrique a été maintes fois prévenu que son effectif ne pourrait pas tenir sur ce rythme.