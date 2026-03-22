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PSG

PSG : Les Français conquis, nouveau record de popularité battu

PSG22 mars , 20:20
parHadrien Rivayrand
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Le Paris Saint-Germain est passé dans une nouvelle dimension depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments. La cote de popularité des champions d’Europe ne cesse de progresser, avec un nouveau record atteint.
Le Paris Saint-Germain souhaite plus que jamais remporter la Ligue 1 et la Ligue des champions en cette fin de saison. Les hommes de Luis Enrique sont en forme et ont toutes les raisons de croire en un nouvel exploit.
Pour y parvenir, le PSG pourra compter sur un soutien populaire de plus en plus important. Car si les supporters parisiens sont nombreux, les admirateurs le sont aussi. Ce n’est pas un sondage d’Odoxa pour Winamax et RTL qui dira le contraire.

Le PSG adoré en France 

Ces dernières heures, l’entreprise de sondages française a en effet réalisé une grande enquête. Il apparaît désormais que 49% des Français ont aujourd’hui une bonne opinion du Paris Saint-Germain. C’est deux points de plus que lors du précédent relevé effectué après la victoire en Ligue des champions en juin dernier. À noter que, chez les amateurs de football avertis, ce chiffre est à 73 % (+2 points), soit 24 points de plus qu’en novembre 2016.
Beaucoup de personnes voient les pensionnaires du Parc des Princes remporter de nouveau la Ligue des champions cette saison : 55 % des Français (+9 points) et 76 % des amateurs de football (+16 points). Le PSG dirigé par Luis Enrique convainc donc largement le public, ce qui n'était pas gagné lors de sa prise de fonctions.. Au-delà de l’image dégagée par le club, c’est aussi le jeu proposé qui est plébiscité : ils sont 88 % à apprécier la qualité du jeu.

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Les champions d’Europe affronteront Liverpool pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Un adversaire en difficulté, qui semble donc à la portée d’un Paris Saint-Germain retrouvé et plus déterminé que jamais à conserver son titre européen. Ce serait en tout cas un sacré exploit.
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Les Olympitres ont encore frappé 😂😂😂😂

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ah mais toi tu l as vu. ça fait toute la difference

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

Et ballogun aurait du prendre 2 jaunes, pour cumul de fautes. Toutes les actions c'etait faute sur Niakhate, mais ça on le voit pas dans son canapé, car il fait faute avant que le ballon n'arrive

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ça commence a devenir grottesque dans les confrontations diretes : - contre Rennes, pas de rouge pour l'agression sur Merah, expulsion de Morton, faute sur descamp sur le 2eme but ( absent 3 semaines apres) - contre marseille au match aller 3 buts refusés - contre le PSG, faute sur Tessman sur le 1er but, expulsion severe qui donne le but de lq victoire a Paris a la 95eme - contre l'OM au retour, le but du 2-0 refusé pour un HJ jamais prouvé, et faute sur Moerton sur le 3eme but - Contre Monaco, le pompom, Letexier " j'ai vu le tirage de maillot, je n'ai pas sifflé car ce n'est pas faute", mais en plus c'est akliouche qui frappe le pied de Tolisso. En 1ere mi temps il siffle une faute sur Kherer , alors que sulc va seul au but, alors qu'il n'y a aucun contact. Et a la fin , il y a micro contact, mais ça suffit pour desequilibrer Sulc, c'est pénalty. Et pour montrer l'etat d'esprit de l'arbitre, a la fin du temps reglementaire, Monaco met plus de 2 minutes a tirer un corner, il montre sa monte et 30 secondes apres siffle fin du match

Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

c'est vrai c'est ce que disent les mecs qui n'ont jamais tapé dans un ballon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
142735192560-35

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