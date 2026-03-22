PSG : Les Français conquis, nouveau record de popularité battu

Le Paris Saint-Germain est passé dans une nouvelle dimension depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments. La cote de popularité des champions d’Europe ne cesse de progresser, avec un nouveau record atteint.

Le Paris Saint-Germain souhaite plus que jamais remporter la Ligue 1 et la Ligue des champions en cette fin de saison. Les hommes de Luis Enrique sont en forme et ont toutes les raisons de croire en un nouvel exploit.

Pour y parvenir, le PSG pourra compter sur un soutien populaire de plus en plus important. Car si les supporters parisiens sont nombreux, les admirateurs le sont aussi. Ce n’est pas un sondage d’Odoxa pour Winamax et RTL qui dira le contraire.

Le PSG adoré en France

Ces dernières heures, l’entreprise de sondages française a en effet réalisé une grande enquête. Il apparaît désormais que 49% des Français ont aujourd’hui une bonne opinion du Paris Saint-Germain. C’est deux points de plus que lors du précédent relevé effectué après la victoire en Ligue des champions en juin dernier. À noter que, chez les amateurs de football avertis, ce chiffre est à 73 % (+2 points), soit 24 points de plus qu’en novembre 2016.

Beaucoup de personnes voient les pensionnaires du Parc des Princes remporter de nouveau la Ligue des champions cette saison : 55 % des Français (+9 points) et 76 % des amateurs de football (+16 points). Le PSG dirigé par Luis Enrique convainc donc largement le public, ce qui n'était pas gagné lors de sa prise de fonctions.. Au-delà de l’image dégagée par le club, c’est aussi le jeu proposé qui est plébiscité : ils sont 88 % à apprécier la qualité du jeu.

Les champions d’Europe affronteront Liverpool pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Un adversaire en difficulté, qui semble donc à la portée d’un Paris Saint-Germain retrouvé et plus déterminé que jamais à conserver son titre européen. Ce serait en tout cas un sacré exploit.