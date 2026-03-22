« Le PSG va gagner 10-0 », panique à Liverpool

Samedi, Liverpool a chuté une nouvelle fois en championnat du côté de Brighton (2-1). Une défaite qui fait une nouvelle fois tâche dans la course à la Ligue des champions. Certains anciens joueurs se projettent avec pessimisme sur la prochaine échéance de Ligue des champions face au PSG.

Si Liverpool s’en est sorti cette semaine face à Galatasaray en Ligue des champions, ce fut une autre paire de manches ce samedi en Premier League face à Brighton. Les Reds se sont inclinés sur la pelouse des Seagulls (2-1) concédant leur dixième défaite de la saison. Des résultats en berne qui ne rassurent pas avant une nouvelle échéance en Ligue des champions, cette fois-ci contre le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Ancien joueur de Liverpool entre 1998 et 2007, Stephen Warnock n’a pas mâché ses mots après une nouvelle contre-performance du club bordant la Mersey.

Les anciens ont peur du PSG

Sur l'antenne de la BBC, Stephen Warnock affirme que Liverpool n’a aucune chance contre le Paris Saint-Germain en jouant de cette manière. « S'ils se rendent à Paris et jouent comme ça, le PSG va gagner 10-0. Liverpool a été aussi mauvais que ça aujourd’hui. Brighton n’a pas su faire preuve de sang-froid et a tenté de gérer le temps. Mais le PSG, lui, a le sang-froid. « C'est très, très inquiétant pour Liverpool », explique-t-il à la télévision anglaise. De son côté, Arne Slot a voulu trouver des explications aux dix défaites de cette saison en championnat.

« Je peux vous dire pourquoi nous avons perdu dix fois : nous encaissons des buts en fin de match, et aujourd’hui, cela s’ajoute à la situation des blessés, » a dévoilé l'entraîneur champion d’Angleterre en titre. Liverpool va donc devoir montrer un autre visage dans quelques semaines pour espérer sauver sa saison face au club de la capitale.