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« Le PSG va gagner 10-0 », panique à Liverpool

Premier League22 mars , 16:30
parNathan Hanini
3
Samedi, Liverpool a chuté une nouvelle fois en championnat du côté de Brighton (2-1). Une défaite qui fait une nouvelle fois tâche dans la course à la Ligue des champions. Certains anciens joueurs se projettent avec pessimisme sur la prochaine échéance de Ligue des champions face au PSG.
Si Liverpool s’en est sorti cette semaine face à Galatasaray en Ligue des champions, ce fut une autre paire de manches ce samedi en Premier League face à Brighton. Les Reds se sont inclinés sur la pelouse des Seagulls (2-1) concédant leur dixième défaite de la saison. Des résultats en berne qui ne rassurent pas avant une nouvelle échéance en Ligue des champions, cette fois-ci contre le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Ancien joueur de Liverpool entre 1998 et 2007, Stephen Warnock n’a pas mâché ses mots après une nouvelle contre-performance du club bordant la Mersey.

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Les anciens ont peur du PSG

Sur l'antenne de la BBC, Stephen Warnock affirme que Liverpool n’a aucune chance contre le Paris Saint-Germain en jouant de cette manière. « S'ils se rendent à Paris et jouent comme ça, le PSG va gagner 10-0. Liverpool a été aussi mauvais que ça aujourd’hui. Brighton n’a pas su faire preuve de sang-froid et a tenté de gérer le temps. Mais le PSG, lui, a le sang-froid. « C'est très, très inquiétant pour Liverpool », explique-t-il à la télévision anglaise. De son côté, Arne Slot a voulu trouver des explications aux dix défaites de cette saison en championnat.
« Je peux vous dire pourquoi nous avons perdu dix fois : nous encaissons des buts en fin de match, et aujourd’hui, cela s’ajoute à la situation des blessés, » a dévoilé l'entraîneur champion d’Angleterre en titre. Liverpool va donc devoir montrer un autre visage dans quelques semaines pour espérer sauver sa saison face au club de la capitale.
Liverpool

Liverpool

Premier League #5
D
V
N
D
V
Premier League
Premier League
Matchs30
V
Victoire14
M
Match nul7
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Défaite9
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🤡 C'est Zavatta les supp de Paris?

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Joue pas au bonhomme gamin.🤡

OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

C'est jaune orangé mais pas rouge. Il le blesse mais c'est pas le but. Il n"y avait pas encore occasion de but. C'est dommage, mais c'est le foot.

Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

OMFP 😍🥰

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C'est ce qu'il mérite lui qui aime tabasser les femmes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
Monaco
4627144947389
6
LOSC Lille
4426135840337
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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