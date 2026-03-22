« Le PSG va gagner 10-0 », panique à Liverpool

Samedi, Liverpool a chuté une nouvelle fois en
championnat du côté de Brighton (2-1). Une défaite qui fait une nouvelle fois
tâche dans la course à la Ligue des champions. Certains anciens joueurs se
projettent avec pessimisme sur la prochaine échéance de Ligue des champions
face au PSG.
Si Liverpool s’en est sorti cette semaine face à Galatasaray
en Ligue des champions, ce fut une autre paire de manches ce samedi en Premier
League
face à Brighton. Les Reds se sont inclinés sur la pelouse des Seagulls
(2-1) concédant leur dixième défaite de la saison. Des résultats en berne qui
ne rassurent pas avant une nouvelle échéance en Ligue des champions, cette
fois-ci contre le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Ancien joueur de
Liverpool entre 1998 et 2007, Stephen Warnock n’a pas mâché ses mots après une
nouvelle contre-performance du club bordant la Mersey.
Les anciens ont peur du PSG
Sur l'antenne de la BBC, Stephen Warnock affirme que Liverpool n’a aucune
chance contre le Paris Saint-Germain en jouant de cette manière. « S'ils
se rendent à Paris et jouent comme ça, le PSG va gagner 10-0. Liverpool a été
aussi mauvais que ça aujourd’hui. Brighton n’a pas su faire preuve de
sang-froid et a tenté de gérer le temps. Mais le PSG, lui, a le sang-froid. « C'est très, très inquiétant pour Liverpool », explique-t-il à la
télévision anglaise. De son côté, Arne Slot a voulu trouver des explications
aux dix défaites de cette saison en championnat.
« Je peux vous dire
pourquoi nous avons perdu dix fois : nous encaissons des buts en fin de match,
et aujourd’hui, cela s’ajoute à la situation des blessés, » a dévoilé
l'entraîneur champion d’Angleterre en titre. Liverpool va donc devoir
montrer un autre visage dans quelques semaines pour espérer sauver sa saison
face au club de la capitale.
21 mars 2026 à 13:45
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