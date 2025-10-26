PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Le PSG a battu le Stade Brestois ce samedi en Ligue 1. Lucas Chevalier aura connu une rencontre assez tranquille en Bretagne.

Le Paris Saint-Germain a repris sa place de leader de la Ligue 1 ce samedi suite à son succès à Brest et à la défaite de l'OM à Lens un peu après. Les hommes de Luis Enrique auront fait le travail en Bretagne, bien emmenés par un Achraf Hakimi des grands jours. Aussi, les champions d'Europe auront réussi à ne pas prendre de buts. Forcément une bonne nouvelle pour un Lucas Chevalier qui n'a pas été épargné par les critiques ces dernières semaines. Mais l'ancien du LOSC est persuadé que son heure arrivera.

Chevalier n'est pas inquiet

Lors de mots accordés à la presse au sortir de la victoire face au Stade Brestois, Lucas Chevalier a en effet indiqué : « Déjà, j'essaye d'apprendre et j'essaye aussi de faire abstraction un maximum de ce qui peut se faire autour parce que, mine de rien, en étant gardien du PSG, on est pour moi l'une des meilleures équipes du monde. Donc forcément, on se doit de remplir des attentes et c'est normal, avec le contexte et tout ce qu'il y a eu autour, ça fait que c'est en ébullition ».

La volonté du portier français est avant tout d'apprendre à vitesse grand V afin d'être le joueur à la hauteur des attentes placées en lui : « J'essaye juste de me concentrer sur moi-même, parler avec mes coachs pour améliorer ce qu'il faut. Je suis certain que les beaux jours arrivent. Mais en tout cas, moi, je me sens monter en puissance, en confiance et je pense que je vais beaucoup aider l'équipe à l'avenir ». Dès mercredi soir sur la pelouse du FC Lorient, Lucas Chevalier aura une nouvelle opportunité d'enchainer et de montrer de quoi il est capable. Le PSG en a grandement besoin.