Une légende du PSG envoie Marquinhos au Real

26 oct. , 14:20
Nathan Hanini
Le Paris Saint-Germain a vécu une semaine solide. Le club de la capitale a cartonné le Bayer Leverkusen en Ligue des champions mardi (7-2) avant de s’imposer contre Brest (3-0) en Ligue 1 ce samedi. Luis Enrique a pour l’occasion pu retrouver son capitaine Marquinhos. Le Brésilien en fait rêver plus d’un.
Blessé à la cuisse depuis quelques semaines, Marquinhos a retrouvé le rectangle vert ce samedi à l’occasion de la rencontre contre Brest en Ligue 1. Le Brésilien a joué une vingtaine de minutes pour la première fois depuis le 22 septembre dernier. Resté sur le banc contre le Bayer Leverkusen, le capitaine parisien revient petit à petit comme beaucoup d’autres joueurs de l’effectif. En fin de contrat à l’été 2028, l’avenir de l’homme aux presque 500 matchs sous les couleurs parisiennes reste en suspens depuis quelques mois.

Makélélé rêve de Marquinhos au Real Madrid

La succession du Brésilien est préparée depuis le mercato estival avec l’arrivée de Illya Zabarnyi. De son côté, Marquinhos pourrait quitter la capitale française dès cet été. Arrivé en 2013 en provenance de la Roma le natif de Sao Paulo a tout accompli du côté du PSG. L’ancien international français et joueur du Paris Saint-Germain Claude Makélélé rêve de voir le Brésilien sous les couleurs du Real Madrid.
Pour le média Trivela, l’ancien milieu de terrain pense que le club de la capitale espagnole ferait un bon coup en récupérant Marquinhos. « Mon recrutement de rêve pour le Real Madrid ? J’ai toujours voulu voir Marquinhos au Real. Il est au sommet de sa carrière, sa patience, son travail, sa passion… c’est mon joueur de rêve pour ce Real Madrid, en plus il connaît bien Kylian Mbappé. Je ne vois que très peu de défenseurs capables de jouer en un contre un, lui, il le fait avec facilité. Bien sûr, il joue actuellement dans la meilleure équipe du monde, le PSG. Paris ne le laissera jamais partir, » explique-t-il. De son côté, le club de la capitale espagnole a débuté sa reconstruction défensive sous la houlette de Xabi Alonso. 
