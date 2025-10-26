Brest-PSG : Pierre Ménès pousse un violent coup de gueule

Pierre Ménès n’a pas du tout aimé le match entre Brest et le Paris Saint-Germain, conclu par le large succès parisien (0-3) en terres bretonnes, et cela pour deux raisons.

Quatre jours après son large succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Brest ce samedi après-midi . L’équipe de Luis Enrique n’a éprouvé aucune difficulté pour l’emporter très largement (0-3) au stade Francis-le-Blé. Un match que Pierre Ménès a regardé avec attention. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien sniper de Canal+ n’a pas pris son pied devant cette rencontre. Le journaliste a regretté la facilité avec laquelle le PSG se baladait en Ligue 1. Il a aussi tiré à boulets rouges sur l’arbitrage de Jérémie Pignard et sur l’interminable attente de près de 10 minutes avant d’accorder un penalty à Brest en seconde mi-temps.

« Le PSG en claquettes a gagné 0-3 à Brest. Ca en devient lassant, inquiétant, pénible. Paris a joué au mieux un match d’entraînement, au pire un décrassage. Et malgré ça, ils dominent de la tête et des épaules une équipe de Brest courageuse mais extrêmement limitée et sans ambition avec la balle. Hakimi a mis un doublé, il a encore été étincelant » a souligné Pierre Ménès, un brin agacé de voir le Paris Saint-Germain se balader avec autant de facilités en Ligue 1 face à des adversaires bien trop limités pour poser quelconque problème aux hommes de Luis Enrique. Puis le journaliste s’est attardé sur l’arbitrage controversé de Jérémie Pignard.

« Le seul moment où l’on s’est amusés dans le match, c’est quand Jérémie Pignard a mis 7 minutes à accorder un penalty pour une main de l’horrible Kang-in Lee, qui a signalé sa présence avec cette action. Il faudrait quand même que les arbitres et son représentant l’incroyable Mickaël Landreau précisent comment cela se passe sur les penaltys. Car il semblait que lorsque le ballon était déjà touché par une autre partie du corps, il n’y avait pas main. Or, là Kang-in Lee prend déjà le ballon dans la tête avant de le toucher de la main. C’est quand même incroyable que l’arbitre mette 5 minutes à aller voir la vidéo. Ca n’a aucun sens » a conclu l’ancien journaliste de Canal+. Tout un ensemble de faits qui n’a vraiment pas rendu la rencontre attractive et passionnante aux yeux du journaliste, qui ne s’attend sans doute pas à beaucoup plus de résistance de la part des adversaires du PSG la semaine prochaine avec un déplacement à Lorient et la réception de Nice.