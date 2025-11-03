Maurizio Mariani

En pleine polémique, il va arbitrer PSG-Bayern

PSG03 nov. , 16:30
parEric Bethsy
1
Ce dimanche, l’UEFA a désigné l’arbitre en charge du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Il s’agira de l’Italien Maurizio Mariani qui a pourtant fait l’objet d’une récente sanction de l’autre côté des Alpes.
Comme le Real Madrid en Espagne, la presse s’amuse aussi à passer le CV des arbitres au peigne fin avant certains matchs importants. Et l’officiel choisi pour la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich n’y échappe pas. Ce dimanche, l’UEFA a désigné Maurizio Mariani qui n’est pourtant pas le sifflet le plus expérimenté.

Champions League

04 novembre 2025 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
FC Bayern München
L’Italien compte seulement 12 matchs de C1 depuis ses débuts en 2022, et notamment un Monaco-Benfica (0-1) en barrages aller la saison dernière, match durant lequel il avait étrangement donné un deuxième carton jaune au Monégasque Moatasem Al-Musrati pour une timide contestation. Du côté du Paris Saint-Germain, Maurizio Mariani a laissé de meilleurs souvenirs puisqu’il était en charge du quart de finale aller remporté face à Aston Villa (3-1). Rien de problématique jusqu’ici. Sauf que l’arbitre de 43 ans a récemment fait l’objet d’une sanction en Italie. En cause, une mauvaise décision prise lors du choc entre Naples et l’Inter Milan (3-1) le 25 octobre.
Alors qu’il n’avait rien sifflé dans un premier temps, l’officiel alerté par son assistant avait accordé à un penalty aux Napolitains suite à un léger contact entre Henrikh Mkhitaryan et Giovanni di Lorenzo. La VAR n’était pas intervenue et le patron des arbitres italiens Gianluca Rocchi avait recadré ses hommes en rappelant que seules les fautes flagrantes devaient être sanctionnées. Résultat, Maurizio Mariano et son assistant Daniele Bindoni n’avaient pas arbitré la journée suivante, avant de réapparaître le week-end dernier en Serie B ! Autant dire que l’arbitre principal sera attendu au tournant pour le choc entre les deux meilleures équipes d'Europe.
1
Loading