PSG : Le retour de Marquinhos retardé

PSG13 oct. , 22:00
parClaude Dautel
Blessé lors de la défaite du PSG au Vélodrome contre l'OM, Marquinhos ne sera pas de retour ce week-end contre Strasbourg. Le défenseur brésilien n'est pas totalement remis.
Luis Enrique attend le retour de plusieurs joueurs blessés pour la réception de Strasbourg ce week-end prochain. Mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur son capitaine, Marquinhos, lequel sera également forfait pour le déplacement à Leverkusen, en Ligue des champions, le mardi 21 octobre. En effet, le défenseur brésilien n'est pas encore totalement remis de sa blessure au quadriceps gauche, et le PSG ne prendra aucun risque. Il est vrai qu'Illya Zabarnyi a déjà montré qu'il pouvait remplacer Marquinhos, comme cela a été le cas lors de la victoire parisienne à Barcelone. Selon L'Equipe, Marquinhos devrait faire son retour à la compétition avec le Paris Saint-Germain à l'occasion du déplacement à Brest, en Ligue 1, le samedi 25 octobre. 
M. Aoás Corrêa

M. Aoás Corrêa

BrazilBrésil Âge 31 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Islande-France : Un point c'est tout

Analyse simpliste.

Islande-France : Un point c'est tout

Deux coups de massue aux pires moments ces deux buts Islandais.

La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée

Et de rien pour les buteurs hein, rires.

Islande-France : Un point c'est tout

Quelle déception, nos offensifs n'ont quasiment pas eu droit au chapitre tant les islandais nous ont malmené sur le plan physique, voir Mateta tomber malgré son gabarit était surprenant. C'est dommage, deux points de perdus alors qu'il y avait de la place pour remplir la besace. Il faut croire qu'Mbappé est indispensable, et peut être aussi Ousmane Dembélé qui fera grand bien à son retour si Didier Deschamps le met dans les meilleures dispositions.

La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée

Je me suis bel et bien fourvoyé, quelle sacrée déception. Kennyny, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

