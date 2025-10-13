PSG : Le retour de Marquinhos retardé

Islande-France : Un point c'est tout

Quelle déception, nos offensifs n'ont quasiment pas eu droit au chapitre tant les islandais nous ont malmené sur le plan physique, voir Mateta tomber malgré son gabarit était surprenant. C'est dommage, deux points de perdus alors qu'il y avait de la place pour remplir la besace. Il faut croire qu'Mbappé est indispensable, et peut être aussi Ousmane Dembélé qui fera grand bien à son retour si Didier Deschamps le met dans les meilleures dispositions.