PSG : Le Real Madrid abandonne pour Vitinha

Le Real Madrid rêve de recruter Vitinha l'été prochain. Mais le PSG n’a aucune intention de se séparer de son joyau portugais.
Le Real Madrid peine à assurer la succession de Luka Modric et Toni Kroos et se prépare à de grandes manoeuvres sur le marché des transferts l’été prochain. Le club madrilène ne souhaite plus se concentrer sur les joueurs libres de tout contrat : l’objectif sera de frapper fort en investissant lourdement. Vitinha attire particulièrement l’attention du Real Madrid et Florentino Pérez le considère comme la recrue idéale.
Cependant, le PSG n’entend faire aucun cadeau aux pensionnaires du Santiago-Bernabéu et va tout faire pour garder son joueur.

Vitinha et le Real, c'est mort ? 

Selon des informations relayées par AS et ESPN, Vitinha reste le grand rêve du Real Madrid. Mais les Espagnols savent qu’il sera presque impossible de convaincre le Portugais de quitter le PSG.
Le club madrilène dispose toutefois d’un plan B avec le talentueux Kees Smit, milieu de terrain de l’AZ Alkmaar estimé à environ 45 millions d’euros. Les Merengues envisagent également de se positionner sur Nico Paz et de rapatrier un Endrick en grande forme. Les chantiers sont donc nombreux dans la capitale espagnole.
Le PSG peut souffler, mais doit rester vigilant : le Real Madrid pourrait revenir prochainement à la charge pour Vitinha. L’ancien joueur du FC Porto reste concentré sur ses objectifs franciliens, mais l’intérêt madrilène ne passera certainement pas inaperçu si la situation venait à évoluer dans le futur.

Avant de se projeter sur le mercato estival, le Real Madrid doit d’abord terminer sa saison. Le club reste encore en lice en Liga et en Ligue des champions. En cas de nouvelle saison sans titre, la direction pourrait engager une véritable révolution lors de l’intersaison. Le Real dispose heureusement d’un énorme pouvoir d’attractivité, capable de séduire les meilleurs joueurs du mercato.
0
