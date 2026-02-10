ICONSPORT_328532_0003

Ang : Man United privé de la passe de 5

Premier League10 févr. , 23:10
parMehdi Lunay
0
26e journée de Premier League
London Stadium
West Ham – Manchester United 1-1
Buts : Soucek (50e) pour West Ham ; Sesko (90e+6) pour Man United
Manchester United est 4e (45 points), une unité devant Chelsea. West Ham reste 18e et relégable avec 2 points de retard sur Nottingham Forest et 5 sur Tottenham.

Premier League

10 février 2026 à 21:15
West Ham United
Souček50'
1
1
Match terminé
Manchester United
Šeško90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
B. Šeško
Manchester UnitedManchester United
Remplacement
90
ENTRE
K. Walker-Peters
West Ham UnitedWest Ham United
SORT
J. Bowen
West Ham UnitedWest Ham United
Remplacement
90
ENTRE
A. Traoré Diarra
West Ham UnitedWest Ham United
SORT
C. Summerville
West Ham UnitedWest Ham United
Remplacement
82
ENTRE
J. Zirkzee
Manchester UnitedManchester United
SORT
J. Dalot Teixeira
Manchester UnitedManchester United
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0424
OM

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

ICONSPORT_285236_0271
OM

OM : « J’ai jamais vu un entraineur… », De Zerbi se fait humilier

ICONSPORT_326743_0084
Premier League

Ang : Chelsea gâche, Tottenham coule à pic

Fil Info

10 févr. , 23:40
OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi
10 févr. , 23:00
OM : « J’ai jamais vu un entraineur… », De Zerbi se fait humilier
10 févr. , 22:30
Ang : Chelsea gâche, Tottenham coule à pic
10 févr. , 22:30
Endrick, Lyon ne lui coûtera pas un divorce
10 févr. , 22:00
PSG : Le Real Madrid abandonne pour Vitinha
10 févr. , 21:32
Greenwood a demandé à quitter l’OM
10 févr. , 21:00
EdF : Ange-Yoan Bonny, il veut la France !
10 févr. , 20:30
Ce défenseur à 6 ME veut remettre l'OL au sommet

Derniers commentaires

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

J’espère que tu avales bien tout jusqu au bout sans laisser aucune goute passer…pompe bien fort c juteux !

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Tu a raison prend du recul ca nous fera des vacances

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Après la coupe de France de zerbi peut aller la chercher, avec un autre entraîneur pas sur, le temps qu'il mettent son jeu en place ca prend du temps

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Les Raymond point zebi , Reds13 cassos du nord et autre Dijaya parano complotiste , ça vous plaît de voir RDZ sauter pendant que l’autre escroc espagnol moustachu YMCA qui porte la jacquette et se goinfre à la poudre blanche se cache et se fait discret ? Et en plus de ça on est gérés financièrement par une isl*mophobe si*niste , c ça l’OM ? C ça vos valeurs ? Bravo les mecs ! Moi je prends du recul et je vous laisse kiffer ce qu il se passe…faites vous plaisir les gars ! A jamais les 1er…dans l’humiliation !

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

On sait se qu'on a mais on c'est pas se qu on va avoir, changé d entraîneur en cours de saison on va pas devenir champion encore moins la 3 ème place

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading