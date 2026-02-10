ICONSPORT_311320_0029

Endrick, Lyon ne lui coûtera pas un divorce

OL10 févr. , 22:30
parGuillaume Conte
0
Endrick et sa compagne ont été obligés de démentir une étrange rumeur sur un divorce en vue. Sa vie a changé avec son prêt à l'OL, mais le Brésilien a tenu à rétablir la vérité.
A seulement 19 ans, Endrick est en couple avec Gabriely Miranda depuis 2023. Les choses n’ont pas trainé puisqu’il a épousé l’influenceuse brésilienne de quatre ans son ainée dès 2024, scellant leur union. Depuis, le couple fait surtout dans la sobriété tout en s’affichant forcément sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers temps, l’absence de message du couple a suffi à enflammer la presse brésilienne, qui a évoqué une possible rupture depuis le déménagement de l’attaquant à Lyon.

Gabriely Miranda voyage beaucoup

Son épouse ne réside pas totalement à Lyon et a gardé ses intérêts en Espagne et au Brésil. Elle poursuit une carrière de mannequin et influenceuse dans le monde, et est donc moins présente dans le quotidien du joueur de l’OL.

La pression est tellement montée sur le sujet que les deux tourtereaux et leurs agents ont communiqué pour dire qu’il n’y avait absolument aucune rupture en vue et que le couple fonctionnait comme d’habitude. « Mes réseaux sociaux ne sont pas privés. Ma vie, si. Vous ne me connaissez pas. Vous connaissez mes réseaux sociaux » a lancé Gabriely Miranda, dans un message appuyé par Endrick qui lui a clamé son amour via les réseaux en retour.
Pas de quoi déconcentrer Endrick, même si le buteur de l’OL va avoir un peu plus de temps libre malgré lui. Son expulsion contre Nantes va lui valoir entre un et trois matchs de suspension selon la décision de la commission de discipline. De quoi freiner ses excellents débuts avec Lyon depuis le mois de janvier, même si cette nervosité vue contre Nantes ne peut pas être mise sur le compte de soucis personnels.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
