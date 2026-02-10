OM : « J’ai jamais vu un entraineur… », De Zerbi se fait humilier

ICONSPORT_285236_0271
Après la claque reçue par l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain dans le dernier Classique au Parc des Princes (5-0), Roberto De Zerbi cristallise toutes les critiques, dont celle de Jean-Michel Larqué qui ne comprend pas du tout ses choix tactiques ni sa gestion de son effectif.
Ce dimanche 8 février était l'occasion pour l'OM de gêner la course au titre en allant chercher des points au Parc des Princes. Mais en alignant un milieu à deux face au milieu à trois du PSG, reconnu comme étant le meilleur au monde depuis un an, Roberto De Zerbi s'est clairement tiré une balle dans le pied.
Au-delà de l'aspect tactique, les joueurs n'ont montré aucune bonne intention et se sont fait littéralement marcher dessus dans tous les domaines. Défaite historique 5-0 qui relance de nouveau les critiques envers le technicien italien. A son sujet, Jean-Michel Larqué s'est montré particulièrement alarmiste et n'a pas hésité à faire part de ses sérieux doutes sur ses qualités humaines.

Jean-Michel Larqué est remonté contre De Zerbi

« Combien y avait-il de joueurs qui évoluaient au mois de septembre sous la direction de ce maestro qu'est De Zerbi et qui jouent maintenant régulièrement en équipe première ? Il y en a trois ou quatre. Il y avait Balerdi, Hojbjerg, Greenwood et Gouiri. Tout le reste a changé. C'est pas la faute du mercato, c'est aussi la faute de De Zerbi. Excusez-moi, mais j'ai jamais vu un entraîneur titulariser deux joueurs (Nwaneri, Timber, ndlr) trois jours après leur arrivée. Là dessus il a perdu des joueurs. Il dit 'moi j'aime la polémique', mais c'est pas un polémiste, c'est un garçon qui perd ses joueurs un par un et quand ils ne se perdent pas tout seul, il les expulse », a affirmé Jean-Michel Larqué dans l'émission Rothen s'enflamme. L'ancienne gloire de Saint-Etienne conclut d'ailleurs en indiquant qu'il ne se fera pas virer étant donné que la direction olympienne doit dépenser 15 millions d'euros pour le licencier lui et son staff.
L'ambiance se tend en tout cas de plus en plus du côté de l'Olympique de Marseille, alors que Roberto De Zerbi et ses hommes ont un calendrier très chargé avec trois prochains matchs de Ligue 1 face à Strasbourg, Brest puis l'OL.
0
Loading