Ang : Chelsea gâche, Tottenham coule à pic

26e journée de Premier League

Tottenham-Newcastle 1-2

Chelsea-Leeds 2-2

Everton-Bournemouth 1-2

Coup d'arrêt pour Liam Rosenior et Chelsea. Après 4 succès de rang en Premier League, les Blues ont été accrochés par Leeds 2-2. Un nul rageant puisque Chelsea menait 2-0 à l'heure de jeu. Cela se passait encore plus mal pour le voisin londonien Tottenham.

Les Spurs ont été battus 1-2 à domicile par Newcastle. 16e avec 29 points, Tottenham enchaîne un 8e match de suite sans succès en championnat. L'avenir du manager danois Thomas Frank est plus incertain que jamais et surtout la zone rouge se rapproche dangereusement. Enfin, Bournemouth a renversé Everton 1-2 pour rejoindre les Toffees en première partie de tableau.