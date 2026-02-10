ICONSPORT_326743_0084

Ang : Chelsea gâche, Tottenham coule à pic

Premier League10 févr. , 22:30
parMehdi Lunay
0
26e journée de Premier League
Tottenham-Newcastle 1-2
Chelsea-Leeds 2-2
Everton-Bournemouth 1-2
Coup d'arrêt pour Liam Rosenior et Chelsea. Après 4 succès de rang en Premier League, les Blues ont été accrochés par Leeds 2-2. Un nul rageant puisque Chelsea menait 2-0 à l'heure de jeu. Cela se passait encore plus mal pour le voisin londonien Tottenham.
Les Spurs ont été battus 1-2 à domicile par Newcastle. 16e avec 29 points, Tottenham enchaîne un 8e match de suite sans succès en championnat. L'avenir du manager danois Thomas Frank est plus incertain que jamais et surtout la zone rouge se rapproche dangereusement. Enfin, Bournemouth a renversé Everton 1-2 pour rejoindre les Toffees en première partie de tableau.
0
Derniers commentaires

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Tu a raison prend du recul ca nous fera des vacances

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Après la coupe de France de zerbi peut aller la chercher, avec un autre entraîneur pas sur, le temps qu'il mettent son jeu en place ca prend du temps

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Les Raymond point zebi , Reds13 cassos du nord et autre Dijaya parano complotiste , ça vous plaît de voir RDZ sauter pendant que l’autre escroc espagnol moustachu YMCA qui porte la jacquette et se goinfre à la poudre blanche se cache et se fait discret ? Et en plus de ça on est gérés financièrement par une isl*mophobe si*niste , c ça l’OM ? C ça vos valeurs ? Bravo les mecs ! Moi je prends du recul et je vous laisse kiffer ce qu il se passe…faites vous plaisir les gars ! A jamais les 1er…dans l’humiliation !

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

On sait se qu'on a mais on c'est pas se qu on va avoir, changé d entraîneur en cours de saison on va pas devenir champion encore moins la 3 ème place

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Ah bah quand t'auras comme bilan éliminé de la phase de ligue de Ldc, éliminé en 1/4 de Cdf et 4 voire 5e de L1 il sera bien trop tard pour réagir avec cettz cata économique tu vires le.coach et tu dois revendre le peu de joueurs bankables en plus de perdre les retour de prêt

