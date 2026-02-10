Ang : Chelsea gâche, Tottenham coule à pic

Tu a raison prend du recul ca nous fera des vacances
Après la coupe de France de zerbi peut aller la chercher, avec un autre entraîneur pas sur, le temps qu'il mettent son jeu en place ca prend du temps
Les Raymond point zebi , Reds13 cassos du nord et autre Dijaya parano complotiste , ça vous plaît de voir RDZ sauter pendant que l’autre escroc espagnol moustachu YMCA qui porte la jacquette et se goinfre à la poudre blanche se cache et se fait discret ? Et en plus de ça on est gérés financièrement par une isl*mophobe si*niste , c ça l’OM ? C ça vos valeurs ? Bravo les mecs ! Moi je prends du recul et je vous laisse kiffer ce qu il se passe…faites vous plaisir les gars ! A jamais les 1er…dans l’humiliation !
On sait se qu'on a mais on c'est pas se qu on va avoir, changé d entraîneur en cours de saison on va pas devenir champion encore moins la 3 ème place
Ah bah quand t'auras comme bilan éliminé de la phase de ligue de Ldc, éliminé en 1/4 de Cdf et 4 voire 5e de L1 il sera bien trop tard pour réagir avec cettz cata économique tu vires le.coach et tu dois revendre le peu de joueurs bankables en plus de perdre les retour de prêt
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
