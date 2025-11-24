PSG : Le Qatar met 300 ME pour un achat historique

Propriétaire du Paris Saint-Germain, le Qatar se sent un peu à l'étroit. C'est pour cela que Qatar Sports Investments a en projet le rachat d'un club légendaire.

Légendaire club brésilien, le Santos Futebol Clube, a vu grandir le plus grand joueur de l'histoire du football. C'est en effet dans ce club que le roi Pelé s'est fait connaître après avoir rejoint le Santos FC alors qu'il n'avait que 15 ans. Mais, ces dernières années, rien ne va plus pour la formation brésilienne, dont la situation économique est catastrophique, au point même que qu'une relégation administrative est clairement envisagée. Pour éviter cela, les propriétaires actuels de Santos envisagent de céder 90% de leurs parts dans le capital du club. Et la presse brésilienne l'annonce, Qatar Sports Investments a fait une offre pour racheter ces 90% du Santos FC pour 300 millions d'euros. Cependant, le pays gazier n'est pas le seul à vouloir s'offrir une équipe dont plusieurs prodiges du foot sont issus et bien évidemment un joueur que QSI connaît bien, puisqu'il s'agit de Neymar

Le Qatar a une concurrence infernale au Brésil

Face à eux, les propriétaires qataris du PSG ont des poids lourds, car il s'agit du Fonds d’Investissement Public saoudien (PIF), actuellement aux commandes de Newcastle et dont on avait parlé pour reprendre l'Olympique de Marseille. Et on parle aussi de BlueCo, qui possède notamment Chelsea et Strasbourg. Ce n'est pas la première fois que le nom de Qatar Sports Investments est cité pour le rachat d'un club, mais pour l'instant cela ne concernait que des acquisitions en Europe et pas en Amérique. Mais pour le Qatar, acquérir le Santos FC serait l'occasion de mettre la main sur un vrai club formateur, ce qui est clairement le but recherché par les différents investisseurs évoqués dans ce dossier. Pour l'instant, les actuels propriétaires de l'équipe brésilienne n'ont rien décidé, mais ils ont tout de même reconnu que l'heure était venue de faire un choix décisif.

Se confiant dans la presse sud-américaine, les dirigeants du Santos FC n'ont pas caché qu'ils s'apprêtaient à prendre une décision historique, et ont prévenu le clan Neymar, qui pense lui aussi à racheter le club, qu'il ne fallait pas s'attendre à des cadeaux. « Il n’y aura aucun favoritisme pour ce qui s’annonce comme l’une des décisions les plus importantes de l’histoire du club », ont prévenu les responsables brésiliens. Selon les derniers échos, le Qatar est passé en pole position depuis quelques jours, même si rien n'est encore acquis. Du côté du Paris Saint-Germain, on doit regarder ce dossier de très près dans la mesure où cela peut peser sur les futurs choix au mercato.