Neymar Santos

Zéro offre en Europe, Neymar va rester à Santos

Foot Mondial30 oct. , 21:00
parAlexis Rose
0
Retourné au Brésil en début d’année 2025, Neymar semble bien parti pour prolonger son contrat dans son club formateur à Santos, faute d’avoir trouvé un nouveau challenge en Europe.
Reverra-t-on le grand Neymar, celui qui s’était révélé tout jeune à Santos avant d’exploser au Barça puis de briller quelques saisons sous le maillot du PSG ? Cela semble peu probable, sachant qu’à 33 ans, l’attaquant brésilien semble plus sur le déclin qu’autre chose… Malgré tout, le Ney a encore un grand objectif à accomplir : disputer et essayer de remporter la Coupe du Monde 2026 avec son pays. Pour cela, il va devoir retrouver un niveau très correct dans les mois à venir pour être appelé par Carlo Ancelotti. Une mission qu’il ne réalisera probablement pas en Europe, comme cela était prévu après une pige de six mois à Santos… En effet, selon AS, « il a été décidé que la meilleure solution était de rester au Brésil », alors « que le plan initial était un retour en Europe pour arriver au sommet de sa forme physique pour la prochaine Coupe du Monde ». Faute d’avoir trouvé un nouveau challenge dans un grand club européen, Neymar va donc rester chez lui à Santos.

Santos et Neymar vont négocier en novembre

Il faut dire que le club brésilien reste déterminé à prolonger le contrat de sa star, au moins jusqu'au Mondial 2026. En fin de contrat en décembre, soit dans deux mois, Neymar va discuter de son avenir avec ses dirigeants en novembre, une fois que la saison de Santos sera mieux engagée. Car à l’heure actuelle, le club de l'État de Sao Paulo n’a qu’un point d’avance sur la zone rouge. Une fois que le maintien sera assuré, le club et le clan Neymar se réuniront donc pour évoquer une prolongation. Les deux parties gardent d'excellentes relations et vont respecter leur promesse verbale de relancer les négociations avant la fin de l’année 2025.

Neymar rêve toujours de la Coupe du Monde 2026

« Neymar est concentré sur l'équipe. Il veut tout donner pour réussir. Nous sommes en contact permanent avec le père de Neymar. Nous n'avons pas encore abordé la question d'une prolongation de contrat. Nous évaluerons la situation le moment venu. Il est probable que Neymar reste. Le projet ne s'étend pas sur six mois ; il a toujours été concentré sur la Coupe du Monde, pour Santos et pour le Brésil. Nous évaluerons la situation financière et la condition physique du joueur », a commenté le président de Santos Marcelo Teixeira, qui sait que Neymar doit déjà se refaire une santé alors qu’il est actuellement blessé à l'ischio. Sans ça, il n’arrivera pas à retrouver la sélection à laquelle il n’a plus goûté depuis plus de deux ans. Car si Ancelotti est plutôt parti sur un nouveau projet basé sur des jeunes talents brésiliens, avoir Neymar à ses côtés pourrait lui servir grandement, enfin si l’ancien Parisien retrouve un niveau en adéquation avec l’exigence d’une sélection qui visera le titre de champion du monde.
Neymar

Neymar

BrazilBrésil Âge 33 Milieu

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L1 : Le faucheur de Fofana prend quatre matchs

Comment s'appelle le vice président de la FFF ? J'ai oublié son nom

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Aucun. Rapport avec ton ânerie + haut Depuis 1955 ? On se plaind parce qu il y a des dingueries

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Gneu gneu l attardé menteur

L1 : Le faucheur de Fofana prend quatre matchs

Il a servi d'exemple surtout qu'il a touché à un lyonnais. Pas persuadé qu'Abner pour le même tacle prenne plus d'1 match.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

et le pire c est qu avec tout ça, vous n arriverez jamais a une finale alors que l OM..... c est moche hein.

