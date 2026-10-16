Un stade de 150.000 places, le rêve XXL du PSG

Le PSG va très prochainement faire son choix entre l'exil en banlieue ou le rachat du Parc des Princes. La capacité du futur stade sera déterminante dans le verdict.

Tout proche de choisir son futur stade, le PSG a désormais l’embarras du choix. Sa préférence va à racheter le Parc des Princes pour l’agrandir et en faire un stade moderne et très rentable. Mais les villes de Poissy et Massy défendent leur projet, avec la capacité de construire un stade ultra-moderne à partir de zéro, et donc une totalité liberté. De plus, la capacité du Parc des Princes, même dans un chantier de gros oeuvre, restera limitée par son architecture. Ce sera moins le cas en banlieue.

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La capacité du futur stade va forcément entrer en ligne de compte au moment de choisir. C’est ce qu’a confirmé Victoriano Melero, quand il a été question de la fréquentation du futur stade. « C'est une nécessité absolue pour le PSG, déjà parce que ça va faire maintenant 193 matches que nous sommes sold-out (à guichets fermés). Ensuite parce que si j'avais un stade de 150 000 places, on le remplirait pour le match de mardi (pour PSG/Barça), c'est juste incroyable. Cette affiche qui n'est en plus qu'une affiche de phase de ligue montre toute l'ampleur qu'a pris le PSG. C'est encore plus nécessaire parce qu'on a des revenus exogènes qui sont aujourd'hui plus que contraints. On parle des droits médias notamment. Donc il nous faut aujourd'hui réfléchir à l'enceinte du futur », a livré le directeur général du PSG en marge de la dernière ligne droite pour étudier les projets.

Il n’est pour l’heure pas question de porter la capacité du futur stade à 100.000 places ou plus, mais Paris ne veut pas manquer l’un des virages les plus importants de son histoire et entend bien s’offrir un stade à la capacité digne de ce qui se fait de mieux en Europe sur le terrain. Aller chercher la possibilité d’atteindre les 60 à 70.000 spectateurs est une volonté réelle du club parisien, qui sait que ce sera plus compliqué avec le Parc des Princes, qu’avec des stades construits à partir de zéro.