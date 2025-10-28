ICONSPORT_273293_0027

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

PSG28 oct. , 15:00
parCorentin Facy
15
Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le PSG s’est félicité du bilan financier exceptionnel de son exercice 2025-2025.
La saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain restera historique à tout jamais. Le club parisien a enfin réussi à décrocher la Ligue des Champions si convoitée, un tournant dans l’histoire des Bleus et Rouge. Sportivement, la performance des hommes de Luis Enrique restera gravée à tout jamais dans l’esprit des supporters. Mais il n’y a pas que sur le terrain que le PSG a battu tous les records la saison dernière. Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le champion d’Europe en titre révèle avoir réalisé un bilan financier record en 2024-2025 avec 738 millions d’euros de chiffres d’affaires. Une performance qui « illustre la maturité du projet initié depuis l’arrivée » de QSI selon le communiqué officiel du Paris Saint-Germain.
« Pour la saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain a ainsi porté ses revenus commerciaux à 367M€ et ses revenues matchday à 175M€. Au global, depuis 2011, année du rachat  par QSI, le chiffre d’affaires du Club a été multiplié par 9, passant de 99 millions à 837 millions d’euros » se félicite notamment le club parisien sur son site internet avant de poursuivre. « Cette progression repose sur une gestion rigoureuse et un pilotage financier maîtrisé. La masse salariale du Club, autrefois supérieure à 111% de son chiffre d’affaires, est désormais inférieur à 65%, traduisant une stratégie financière durable et responsable, et un signal positif vis-à-vis des organes de contrôle français et européens. 

Lire aussi

Le Parc vendu au PSG, une annonce est faiteLe Parc vendu au PSG, une annonce est faite
Dans ce cadre, le projet de nouveau stade, actuellement à l’étude, constitue un axe majeur de développement pour le Club avec l’ambition d’offrir une expérience renouvelée aux supporters, de diversifier les sources de revenus et d’inscrire durablement le Paris Saint-Germain dans le paysage culturel et économique francilien » ajoute notamment le PSG dans un très long communiqué, détaillant toutes les sources de revenus et tous les enjeux économiques du club parisien. Des chiffres qui prouvent en tout cas la très bonne santé financière du Paris Saint-Germain, ce dont personne ne doutait vraiment.
15
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0571
Rennes

Rennes : Beye maintenu en cas de défaite à Toulouse ?

ICONSPORT_274640_0259
LOSC

Un sérieux problème Giroud à Lille ?

De Carvalho Merah OL
OL

OL : Lyon va s'écrouler sans Malick Fofana

ICONSPORT_275034_0024
Rennes

Rennes : Beye viré, Walid Acherchour fait une révélation

Fil Info

16:40
Rennes : Beye maintenu en cas de défaite à Toulouse ?
16:20
Un sérieux problème Giroud à Lille ?
16:00
OL : Lyon va s'écrouler sans Malick Fofana
15:30
Rennes : Beye viré, Walid Acherchour fait une révélation
14:50
Strasbourg : Rosenior demande pardon à l’OL et à Fofana
14:30
Une révolution totale signée Fonseca à l'OL ?
14:00
Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite
13:52
OM-Angers : Deux titulaires sont forfaits

Derniers commentaires

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

Tu ne traites pas QUE LUI de sous-homme. Tu traites pratiquement TOUS TES INTERLOCUTEURS comme ça, il te suffit de relire ton historique, mais ptn tu t'en rends pas compte ?. Tu m'as traité moi aussi plusieurs fois de sous-homme, tu l'as déjà oublié ? Tu ne réfléchis pas à ce que tu écris, tu ne réfléchis pas du tout.

Rennes : Beye maintenu en cas de défaite à Toulouse ?

a Rennes personne n a jamais reussi Genesio ou Stephan a la rigueur. mais ce club ne tournera jamais rond

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

et personne ne revendique l inverse d ailleurs. c est de la condescendance, mais ma plupart n ont pas connu les Edel, TRaoré et cie.......

Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite

Mais poissy c est pas pareil que l emplacement du PARC qui est unique ...paris c est paris , l image. compte énormément pour le .... Qatar , et c est surtout les places VIP qui compte et qui rapporte le plus ....

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

J adore tous ces jaloux frustrés 😘😘😘🙃

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading