PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le PSG s’est félicité du bilan financier exceptionnel de son exercice 2025-2025.

« illustre la maturité du projet initié depuis l’arrivée » de QSI selon le communiqué officiel du Paris Saint-Germain. La saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain restera historique à tout jamais. Le club parisien a enfin réussi à décrocher la Ligue des Champions si convoitée, un tournant dans l’histoire des Bleus et Rouge. Sportivement, la performance des hommes de Luis Enrique restera gravée à tout jamais dans l’esprit des supporters. Mais il n’y a pas que sur le terrain que le PSG a battu tous les records la saison dernière. Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le champion d’Europe en titre révèle avoir réalisé un bilan financier record en 2024-2025 avec 738 millions d’euros de chiffres d’affaires. Une performance quide QSI selon le communiqué officiel du Paris Saint-Germain.

« Pour la saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain a ainsi porté ses revenus commerciaux à 367M€ et ses revenues matchday à 175M€. Au global, depuis 2011, année du rachat par QSI, le chiffre d’affaires du Club a été multiplié par 9, passant de 99 millions à 837 millions d’euros » se félicite notamment le club parisien sur son site internet avant de poursuivre. « Cette progression repose sur une gestion rigoureuse et un pilotage financier maîtrisé. La masse salariale du Club, autrefois supérieure à 111% de son chiffre d’affaires, est désormais inférieur à 65%, traduisant une stratégie financière durable et responsable, et un signal positif vis-à-vis des organes de contrôle français et européens.

Lire aussi Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite

Dans ce cadre, le projet de nouveau stade, actuellement à l’étude, constitue un axe majeur de développement pour le Club avec l’ambition d’offrir une expérience renouvelée aux supporters, de diversifier les sources de revenus et d’inscrire durablement le Paris Saint-Germain dans le paysage culturel et économique francilien » ajoute notamment le PSG dans un très long communiqué, détaillant toutes les sources de revenus et tous les enjeux économiques du club parisien. Des chiffres qui prouvent en tout cas la très bonne santé financière du Paris Saint-Germain, ce dont personne ne doutait vraiment.