Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite

Au PSG, le sujet de la vente du Parc des Princes est encore bien présent. Les futurs résultats des Municipales à Paris pourraient tout changer pour le club de la capitale.

Le PSG compte toujours racheter le Parc des Princes mais Anne Hidalgo reste ferme sur ses positions : il n'en est pas question. Compte tenu de la décision de la maire de Paris, les champions d'Europe ont commencé à prospecter un peu partout pour trouver une solution et donc, changer de stade prochainement. Cependant, en 2026 auront lieu de prochaines élections municipales à Paris. Et Anne Hidalgo quittera ses fonctions. De quoi permettre au PSG de négocier une nouvelle fois avec les nouveaux élus le rachat complet du Parc des Princes. D'ailleurs, pour Pierre Ménès, il y a de grandes chances pour que tout finisse finalement bien pour le Paris Saint-Germain concernant son enceinte historique.

Le PSG bientôt soulagé ?

Sur sa chaine YouTube, le consultant a en effet indiqué concernant le dossier du Parc des Princes : « Il me semble que quel que soit la personne qui succédera à Hidalgo, le problème de la vente du Parc des Princes au PSG, et non pas au Qatar, et c'est une nuance, pourrait être réglé. Les candidats de gauche et Dati pourraient être moins obtus pour vendre. Ce n'est pas le scandale du siècle. Des travaux très importants sur la toiture du Parc des Princes sont à faire. Ce n'est pas en étant traité comme ça par la mairie de Paris que le Qatar fera les travaux sur la toiture en investissant des millions. Il faut arrêter de les prendre uniquement pour des bédouins de pigeons ».

Si le PSG quittait le Parc des Princes, le club a déjà ciblé deux endroits pour s'implanter : Poissy et Massy. La direction parisienne a déjà préparé ses arrières et attend désormais avec impatience les résultats des élections municipales, qui auront lieu pour rappel le 15 et 22 mars 2026.