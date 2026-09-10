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Sollicitée par Le Mans, cette star jure fidélité à l'OM

OM10 sept. , 9:40
parHadrien Rivayrand
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L'OM compte énormément de fans à travers la France. Parmi les plus célèbres figure le chanteur Soprano.
L'Olympique de Marseille ne se porte pas au mieux, mais peut au moins se féliciter de pouvoir compter sur de nombreux fans à travers la France. Le soutien populaire sera très important pour remonter la pente dans les prochains mois. Parmi les plus grands fans de l'OM, on peut notamment citer Soprano. Le rappeur originaire de la cité phocéenne soutiendra quoi qu'il arrive son club de cœur. À tel point qu'il ne pourra pas s'engager dans un projet football qui ne concerne pas les pensionnaires du Stade Vélodrome.

Soprano, Marseillais à vie ? 

Ces dernières heures, Soprano a en effet indiqué qu'il lui serait très difficile de rejoindre un projet qui ne concerne pas l'OM, comme ceux du Mans et de Caen par exemple, qui ont récemment vu l'arrivée de stars telles que Novak Djokovic et Kylian Mbappé. Lors d'une interview accordée au Maine Libre, le membre des Psy 4 de la Rime a notamment dévoilé :
« Quand tu es Marseillais, c’est mort. Si je commence à faire comme Kylian Mbappé l’a fait à Caen, ce n’est pas possible, avec l’OM, c’est tellement compliqué. J’avoue que ça m’a traversé l’esprit, mais c’est sorti très vite. Faire partie d’un club comme Le Mans, c’est beau. Bien sûr, j’aurais aimé de tout mon cœur, mais si tu fais ça, tu n’es plus Marseillais. »

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À noter que Soprano n'est en revanche pas fermé à l'idée d'aider un club des quartiers nord de Marseille ou les Comores : « Participer et aider un club des quartiers nord de Marseille, m’occuper des tenues, ça, oui. Apporter mon soutien aussi à l’équipe des Comores quand ils ont besoin de moi et quand je peux, bien sûr. »
Les fans de l'OM peuvent donc se rassurer, Soprano sera encore lié pour très longtemps à l'image de leur club. Malgré les difficultés traversées actuellement par les Phocéens, le chanteur reste fidèle à ses couleurs et ne semble pas prêt à tourner le dos à l'Olympique de Marseille.
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Diffamation? Modérateur on laisse faire?

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Le fener sera dans les 24 je pense... J'ai vraiment bien aimé cette equipe au groupama stadium...

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ben deja tu sors d'ou tes 65 points ?

Adieu De Lange, l'OM trouve son futur gardien au Brésil

Ouais c'est fou qu'un dégénéré dans ton genre ait pu agir sans se faire choper. Dingue!

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merci. merci merci. merci !!!

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