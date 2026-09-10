Les deux bannis qui vont sauver l’OM

Les deux bannis qui vont sauver l’OM

OM10 sept. , 10:00
parGuillaume Conte
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Rennes, Besiktas puis le PSG. L'OM va savoir très rapidement ce qu'il a dans le ventre pour cette saison. Pour cela, une légende du club compte sur le réveil de deux joueurs poussés dehors il y un an.
En raison du régime sec estival, l’Olympique de Marseille se présente pour cette saison 2026-2027 avec un effectif sans aucune nouveauté. Le seul apport, c’est le retour des joueurs prêtés, qui par définition n’étaient pas vraiment dans les petits papiers du club quelques mois plus tôt. Et vu les nombreux départs, ces éléments ont très rapidement eu du temps de jeu, alors que tout le monde pensait que leur aventure avec l’OM était terminée.

Plus de temps de jeu pour Neal Maupay ?

Outre Angel Gomes, qui s’est installé au milieu de terrain en raison des nombreux départs non compensés à ce poste, Mamadou Niang a pris la parole dans La Provence pour annoncer que deux joueurs avaient l’occasion de prouver qu’ils pouvaient porter l’OM cette saison. Pour l’ancien buteur et capitaine de l’équipe phocéenne, c’est l’heure du « come back » pour Amine Harit et Neal Maupay.
« Des joueurs peuvent en profiter pour se révéler et saisir leur chance. Pour un Maupay, que j’ai trouvé intéressant lors de son entrée à Monaco, c’est peut-être l’occasion de montrer qu’il a les qualités pour jouer à l’OM. Je pense aussi à Amine Harit, très bon contre le PFC. A lui de montrer qu’il est revenu en forme, motivé et déterminé. Quand on est sur le terrain avec le maillot de l’OM, on a le devoir d’au moins mouiller le maillot. Même s’il y a défaite, les supporters sont plus indulgents », a livré l’homme aux 100 buts pour Marseille.
Une indulgence rare à Marseille, mais qui peut permettre d’offrir la rédemption à des joueurs qui n’étaient pas programmés pour rester, ou pour être des éléments majeurs cette saison. Les prochains jours apporteront en tout cas des réponses claires, car l’enchainement des matchs contre Rennes, Besiktas et le PSG permettra de savoir si la formation de Bruno Genesio a le niveau pour faire quelque chose cette saison, ou si le temps va être très long à Marseille.

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Le fener sera dans les 24 je pense... J'ai vraiment bien aimé cette equipe au groupama stadium...

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ben deja tu sors d'ou tes 65 points ?

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Ouais c'est fou qu'un dégénéré dans ton genre ait pu agir sans se faire choper. Dingue!

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