Adieu De Lange, l'OM trouve son futur gardien au Brésil

Adieu De Lange, l'OM trouve son futur gardien au Brésil

OM10 sept. , 8:20
parHadrien Rivayrand
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L'OM n'a recruté aucun joueur cet été, mais espère pouvoir changer la donne dans les prochains mois. Bruno Genesio pourrait notamment voir débarquer un nouveau gardien...
À Marseille, on se doit de faire le dos rond en ce début de saison. Les Phocéens ont vu leur effectif être grandement affaibli cet été, du fait de finances dans le rouge. Les pensionnaires du Stade Vélodrome sont encore très loin d'être tirés d'affaire. Lors du prochain mercato hivernal, tout porte à croire que l'OM devra une nouvelle fois vendre des gros salaires. En interne, les Phocéens veulent aussi se projeter vers un horizon meilleur. Et un gardien de but brésilien pourrait rejoindre les rangs de l'Olympique de Marseille la saison prochaine.

Enfin une arrivée prochaine à l'OM ? 

Alors que la crise financière est profonde à Marseille, la direction veut anticiper. Et cela passera par des recrues jeunes et à fort potentiel. Selon les informations de Tainan Nunes, l'OM a récemment affiché son intérêt pour Henrique Menke. Il s'agit de l'un des gardiens de l'Internacional Porto Alegre. À 19 ans, le jeune portier veut du temps de jeu et sera particulièrement attentif à sa situation cette saison. En cas de manque d'apparitions, il pourrait alors bien quitter le Brésil. L'OM, qui ne misera sans doute pas longtemps sur Jeffrey De Lange, pourrait lui offrir ce qu'il recherche.

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Reste à savoir si cette arrivée pourrait séduire un Bruno Genesio qui veut avoir son mot à dire sur le recrutement. Mais qu'il se rassure, des joueurs sont plus que jamais supervisés par la direction marseillaise, au cas où la situation de l'OM s'améliorerait dans les prochaines semaines.
L'arrivée d'un jeune gardien comme Henrique Menke pourrait ainsi permettre à l'OM de miser sur un profil prometteur sans forcément réaliser un investissement trop important.
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Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

a voir parce que leur poule n'est pas si evidente

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Diffamation? Modérateur on laisse faire?

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

Le fener sera dans les 24 je pense... J'ai vraiment bien aimé cette equipe au groupama stadium...

Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

ben deja tu sors d'ou tes 65 points ?

Adieu De Lange, l'OM trouve son futur gardien au Brésil

Ouais c'est fou qu'un dégénéré dans ton genre ait pu agir sans se faire choper. Dingue!

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