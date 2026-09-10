Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

OL10 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
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L'Olympique Lyonnais va ruminer longtemps son échec en barrage de la Ligue des Champions. Fenerbahçe, qui en a profité, entend bien briller après 18 ans d'absence à ce niveau.
La Ligue des Champions a débuté cette semaine, et les joueurs de l’Olympique Lyonnais doivent malheureusement pour eux suivre cette compétition depuis leur poste de télévision. Cela fait déjà mal, mais ce jeudi, c’est Fenerbahçe qui fera son entame avec la réception de l’AS Roma pour une rencontre au gout amer pour l’OL. Après un solide match nul 1-1 en Turquie, les Lyonnais n’ont pas réussi leur match retour et se sont inclinés 2-1 dans un match rendu chaud par les nombreuses provocations de Matteo Guendouzi.

Un match un peu chaud, avoue Skriniar

Rugueux défenseur central qui a passé le match retour à muscler ses interventions en se demandant pourquoi on lui sifflait faute à chaque fois, Milan Skriniar est revenu sur ce match au Groupama Stadium qui valait son pensant d’or. Le manque à gagner de l'OL avec cette élimination est tout de même de 40 millions d'euros environ. Et le défenseur slovaque de reconnaitre que le billet a été difficile à obtenir dans ce barrage face au 4e de la dernière Ligue 1.
« Contre Lyon, nous savions que nous jouions le tout pour le tout : il y avait un peu de tension, mais nous avons atteint notre objectif. Maintenant, nous voulons montrer à tous notre valeur et notre force. Quand on porte un maillot aussi prestigieux que celui de Fenerbahçe, l'objectif doit toujours être de viser le sommet », a expliqué l’ancien joueur du PSG, qui entend bien prouver que l’élimination de l’OL n’avait rien du hasard.
Une volonté qui montre le sentiment de revanche qui entoure l’équipe d’Istanbul. Malgré un budget colossal et le passage de José Mourinho comme entraineur, le Fener n’avait plus connu la Ligue des Champions depuis 18 ans. Une éternité pour l’un des clubs les plus riches de Turquie. Du côté de l’OL, vu la façon dont le match s’est déroulé, il n’est pas certain que les joueurs et les supporters souhaitent le meilleur à l’équipe portée par Mason Greenwood.

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Diffamation? Modérateur on laisse faire?

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Le fener sera dans les 24 je pense... J'ai vraiment bien aimé cette equipe au groupama stadium...

Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

ben deja tu sors d'ou tes 65 points ?

Adieu De Lange, l'OM trouve son futur gardien au Brésil

Ouais c'est fou qu'un dégénéré dans ton genre ait pu agir sans se faire choper. Dingue!

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merci. merci merci. merci !!!

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