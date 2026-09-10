Oaktree veut acheter un club en Europe, l'OM ignoré

L'un des fonds d'investissement les plus puissants au monde compte s'offrir un deuxième club européen après l'Inter Milan. Les clubs français ne devraient à priori pas être concernés.

Propriétaire de l’Inter Milan depuis 2024 après le non-remboursement de la dette contractée par les anciens actionnaires Suning, Oaktree a réussi à faire de l’Inter un club dominateur en Italie et de plus en plus ambitieux en Europe. Le fonds d’investissement se prend au jeu et ne cherche pas à revendre la formation lombarde. Au contraire, il rêve d’expansion désormais. L’entreprise de gestion d’actifs avait déjà misé sur un club européen il y a quelques années, puisqu’il avait racheté le SM Caen pour le redresser financièrement avant de le céder à Kylian Mbappé en 2024.

Désormais, selon le média italien Sky Sport, Oaktree envisage d’acheter un nouveau club en Europe. « L’Inter étudie aussi ce type de modèle et souhaite s’offrir une équipe supplémentaire, à l’étranger, pour avoir l’opportunité d’y faire grandir ses jeunes talents et de transformer le mercato des plus jeunes en une ressource stratégique, technique et économique », explique ainsi le média transalpin.

Oaktree cible quatre championnats

Forcément, un fonds d’investissement qui gère environ 200 milliards d’euros d’actifs, cela pourrait faire rêver pour un rachat spectaculaire. Mais les rêves de grandeur s’arrêtent là car la donne est claire. Le rachat concernera un club satellite, que l’Inter compte s’offrir pour une enveloppe inférieure à 50 millions d’euros. L’opération pourra se conclure d’ici un an, et a de grandes chances de concerner une formation de Belgique, des Pays-Bas, du Portugal ou de D2 espagnole. L’idée est logique, puisque cela éviterait que deux clubs qui ont le même actionnaire majoritaire ne se retrouvent en Coupe d’Europe, ce qui est interdit par le règlement de l’UEFA. Cela écarte un club comme l' OM , en grande difficulté financière, du processus.

La France et la Ligue 1, qui possèdent pourtant de nombreux clubs en difficulté financière, n’est pas ciblée. Plusieurs clubs français sont déjà impliqués dans des projets de multipropriétés, dont le PSG, Strasbourg, Nice, Troyes, Toulouse et Lorient, même si les formations de Ligue 1 sont, en dehors de Paris, rarement le club « sommet » de cette multipropriété.