PSG : Le procès d’Illya Zabarnyi est ouvert

PSG : Le procès d’Illya Zabarnyi est ouvert

PSG10 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
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Entame convaincante du PSG contre Bratislava, avec une victoire 6-1. Mais le seul but encaissé illustre le fiasco qu’est en train de devenir Illya Zabarnyi.
Soirée quasiment parfaite pour le PSG ce mercredi. A l’occasion de son entrée en lice en Ligue des Champions, le club parisien a montré un bien meilleur visage que ces dernières semaines, avec une domination outrageante, et une large victoire 6-1. Le score aurait même pu être encore plus conséquent, tant les tirs et les occasions se sont multipliés sur les buts du Slovan Bratislava.
Malgré ce match à sens unique, le PSG n’a pas réussi à conserver sa cage inviolée. Contrairement au week-end dernier contre Monaco, Matvey Safonov n’y est pour rien. Il faut plutôt se tourner du côté d’Illya Zabarnyi, titularisé pour ce match puisque Luis Enrique avait mis Marquinhos au repos. L’Ukrainien n’a pas eu beaucoup de travail, mais il a semblé trop souvent mis en difficulté. Et sur le seul but encaissé par le PSG, il a subi l’accélération et le débordement de Camara, qui a fini le travail en rentrant dans la surface.
Une passivité qui résume sa première saison dans la capitale française, où il n’aura rassuré personne. Le réveil est attendu, mais cela débute très mal et son procès a déjà commencé. S’il y a un joueur ciblé par les consultants après la rencontre, c’est l’ancien défenseur central de Bournemouth, acheté 70 ME il y a un an tout de même. « Sur une deuxième année où globalement il est passé au travers des critiques parce que pas un enjeu incroyable pour le club, c’est pas possible d’avoir un DC qui a été acheté 70ME qui hausse son niveau en répondant enfin aux attentes ? », a balancé Walid Acherchour, pour qui la patience a ses limites. « Un jour, j’aimerais que Luis Enrique m’explique son recrutement », a lancé de son côté le journaliste de RTL Florian Gazan.

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De son côté, Le Parisien a été sans pitié avec Zabarnyi, lui donnant la seule note sous la moyenne du PSG, avec un 3/10. « Il a eu une seule action délicate à négocier et s’est laissé surprendre par Camara (59e). Voilà qui ne rassure en rien sur les réelles capacités du défenseur ukrainien. Être pris à défaut par une attaque aussi inoffensive fait quand même désordre », conclut le journal francilien, pour qui cette seule action résume le problème du joueur ukrainien au PSG depuis un an.
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