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Kang-in Lee

PSG : Le prix de Kang-in Lee tombe, c'est ridicule

PSG09 juin , 17:00
parQuentin Mallet
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Joker de luxe de Luis Enrique, Kang-in Lee a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain cet été. L'Atlético de Madrid est toujours très fan de lui, alors que le montant pressenti de son transfert paraît finalement dérisoire compte tenu de son profil.
Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Kang-in Lee n'a jamais vraiment réussi à glaner un poste de titulaire indiscutable. Luis Enrique l'a toujours utilisé dans la rotation en sortie de banc, ou lorsque les habituels titulaires n'étaient pas disponibles. Cela ne l'a pas empêché d'inscrire 16 buts et de délivrer autant de passes décisives en 124 apparitions.
Un total important qui lui permet de garder la cote sur le marché des transferts, notamment en Espagne, pays qu'il a rejoint à ses 10 ans et qu'il n'a quitté qu'en 2023 lorsqu'il a signé au PSG. L'Atlético de Madrid est le club le plus enclin à le recruter cet été et s'est vu signifier un prix particulièrement attrayant.
K. Lee

K. Lee

South KoreaCorée du Sud Âge 25 Milieu

Super Cup

2026/2027, 2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts3
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Kang-in Lee veut rentrer en Espagne

En effet, comme l'indique Mundo Deportivo, le montant du transfert de Kang-in Lee pourrait ne se situer qu'à hauteur de 25 millions d'euros. Une somme relativement faible compte tenu de ses qualités reconnues, de la polyvalence rare de son profil et de son expérience du très haut niveau. Surtout que Transfermarkt l'évalue à 28 millions d'euros aujourd'hui, et qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. La volonté du PSG de dégraisser passe visiblement par des concessions.
De son côté, Kang-in Lee est particulièrement chaud à l'idée de revenir en Espagne, et encore plus de signer à l'Atlético de Madrid, apprend-on. Le quotidien espagnol confirme qu'il serait « ravi de rejoindre le projet des Rojiblancos » dès ce mercato estival. Avant cela, le milieu offensif de 25 ans a d'autres projets : aider la Corée du Sud à réaliser un beau parcours en Coupe du monde.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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