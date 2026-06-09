PSG : Le prix de Kang-in Lee tombe, c'est ridicule

Joker de luxe de Luis Enrique, Kang-in Lee a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain cet été. L'Atlético de Madrid est toujours très fan de lui, alors que le montant pressenti de son transfert paraît finalement dérisoire compte tenu de son profil.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain , Kang-in Lee n'a jamais vraiment réussi à glaner un poste de titulaire indiscutable. Luis Enrique l'a toujours utilisé dans la rotation en sortie de banc, ou lorsque les habituels titulaires n'étaient pas disponibles. Cela ne l'a pas empêché d'inscrire 16 buts et de délivrer autant de passes décisives en 124 apparitions.

Un total important qui lui permet de garder la cote sur le marché des transferts, notamment en Espagne, pays qu'il a rejoint à ses 10 ans et qu'il n'a quitté qu'en 2023 lorsqu'il a signé au PSG. L'Atlético de Madrid est le club le plus enclin à le recruter cet été et s'est vu signifier un prix particulièrement attrayant.

K. Lee Corée du Sud • Âge 25 • Milieu Super Cup 2026/2027, 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 10 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 27 Buts 3 Passes décisives 4 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Kang-in Lee veut rentrer en Espagne

En effet, comme l'indique Mundo Deportivo, le montant du transfert de Kang-in Lee pourrait ne se situer qu'à hauteur de 25 millions d'euros. Une somme relativement faible compte tenu de ses qualités reconnues, de la polyvalence rare de son profil et de son expérience du très haut niveau. Surtout que Transfermarkt l'évalue à 28 millions d'euros aujourd'hui, et qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. La volonté du PSG de dégraisser passe visiblement par des concessions.