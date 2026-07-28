Le PSG a évité l'arnaque du siècle, Campos l'a senti

Le PSG ne recrutera pas Yan Diomandé. Le club de la capitale ne souhaitait pas payer le montant réclamé par Leipzig, jugé totalement disproportionné.

Le Paris Saint-Germain travaille activement au renforcement de son secteur offensif. Le club de la capitale avait jeté son dévolu sur Yan Diomandé. Le jeune international ivoirien est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial et sort d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du RB Leipzig.

Le club allemand ne souhaitait d’ailleurs pas se séparer de son joueur phare. Les dirigeants de Leipzig réclamaient près de 130 millions d’euros au PSG . Une somme que les Parisiens n’étaient pas disposés à investir, contrairement au Real Madrid, qui a finalement répondu aux exigences financières du club de Bundesliga. Pour Kevin Diaz, la décision du Paris Saint-Germain d’abandonner ce dossier complexe est une excellente chose.

Diomande recalé, Diaz a adoré

Sur l’antenne de RMC, le consultant a notamment expliqué au sujet de Diomandé : « J’aime bien le fait que le Paris Saint-Germain ne veuille pas aller dans la surenchère. Ils ont un prix et je pense quand même que Luis Campos, avec l’équipe autour de lui, travaille bien et connaît bien le marché. Et encore, selon moi, le marché ne veut pas forcément dire grand-chose. L’offre et la demande, tu peux avoir de l’offre pour un truc claqué au sol et puis il y a quelqu’un qui va l’acheter, mais ça ne veut pas dire que c’est le prix réel. (...)

On leur a trop reproché à un moment ce fonctionnement pour ne pas maintenant saluer le fait qu’ils veulent gérer et maîtriser leurs dépenses. Je pense que Diomandé est un très bon joueur, mais il est trop jeune pour valoir ce genre de prix et de montants de transfert. »

Le Paris Saint-Germain devra néanmoins rapidement réagir et trouver la perle rare. Le groupe de Luis Enrique a repris l’entraînement et débutera sa saison par un choc face à Aston Villa en Supercoupe d’Europe, le 12 août prochain.

Comme la saison dernière face à Tottenham, les champions de France ne disposeront pas encore d’un effectif au complet et devront rapidement monter en puissance sur le plan physique.