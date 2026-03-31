PSG : Le Parc vendu au Qatar, attention à l'arnaque !

Le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire a publiquement ouvert la porte au Paris Saint-Germain concernant une vente du Parc des Princes. Une bonne nouvelle pour le Qatar, à condition que le prix ne soit pas excessif.

« Je veux entamer les discussions, et je veux obtenir un mandat lors d’un conseil de Paris (…) Nous avons convenu avec l’actionnaire du PSG que nous souhaitions clore les discussions au plus tard avant la fin de l’été » a notamment glissé le maire de Paris ces derniers jours. En opposition totale avec Anne Hidalgo sur le sujet du Parc des Princes ces dernières années, le Paris Saint-Germain a accueilli avec bienveillance l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris. En effet, le Socialiste s’est publiquement prononcé en faveur d’une vente de l’enceinte parisienne au club de la capitale sur France Info.a notamment glissé le maire de Paris ces derniers jours.

300 millions d'euros, le prix maximum du Parc ?

Une très bonne nouvelle pour le Qatar, qui trouve en face de lui un interlocuteur plus ouvert aux discussions par rapport aux relations tendues avec Anne Hidalgo. Mais pour le Paris Saint-Germain et QSI, une vente du Parc des Princes ne sera possible qu’à certaines conditions, notamment sur le plan financier. C’est ce sur quoi Pierre Ménès a appuyé dans sa dernière vidéo sur YouTube. Pour l’ancien journaliste de Canal+, le prix du Parc des Princes ne doit pas excéder 300 millions d’euros.

« Je milite pour une vente du Parc des Princes au PSG depuis le début. Il est évident qu’il faut vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Je vois toute suite les mecs qui disent ‘vilain Qatar’. Mais le Qatar est propriétaire du PSG et le jour où le Qatar vendra au Paris Saint-Germain, le Parc des Princes restera au Paris Saint-Germain. Il n’y a rien d’aberrant de voir un grand club propriétaire de son stade et de pouvoir y faire ce qu’il veut quand il veut, ce qui n’est pas le cas en ce moment. Je rappelle que l’état de la toiture du Parc des Princes est extrêmement délicat » a d'abord expliqué Pierre Ménès avant de poursuivre.

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« Il faut y remédier très vite. Je pense que vendre le stade est une question de bon sens. Maintenant, vouloir le vendre c’est une chose mais il ne va pas falloir arnaquer les Qataris en réclamant une somme folle sachant les travaux que le PSG va devoir investir. Au-delà de 300 millions, on serait dans l’arnaque la plus totale » a lancé sur sa chaîne YouTube l’ancien consultant du Canal Football Club. Reste maintenant à voir si les discussions entre la mairie de Paris et le PSG pourront aboutir rapidement à un accord financier sur le sujet de la vente du Parc des Princes. Cela réjouirait en tout cas la quasi-totalité des supporters du club Bleu et Rouge, lesquels sont très attachés à leur stade et sont presque tous opposés à l’idée d'un déménagement à Massy ou à Poissy.