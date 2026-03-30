Le Parc des Princes bientôt vendu au PSG ?
Parc des Princes

Le PSG va acheter le Parc des Princes avant l'été !

PSG30 mars , 12:00
parClaude Dautel
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Une semaine après son élection à la mairie de Paris, le nouveau patron de la capitale a annoncé ce lundi vouloir vendre le Parc des Princes au PSG avant même cet été. Il a déjà contacté Nasser Al-Khelaifi à ce sujet.
Ce qui a été pendant des années un sujet de préoccupation pour le Paris Saint-Germain semble s'être réglé en une semaine. Anne Hidalgo ayant à peine vidé ses cartons de l'hôtel de ville, que son successeur et camarade socialiste Emmanuel Grégoire a déjà ouvert les négociations avec le président qatari du PSG afin d'aboutir à une vente éventuelle du Parc des Princes. Invité ce lundi de France Info, le nouveau maire de Paris n'a pas joué avec les mots et a ouvert les bras à Nasser Al-Khelaifi, souhaitant qu'une grande réconciliation se fasse rapidement. On est désormais loin de la bataille brutale entre le patron du PSG et Anne Hidalgo, laquelle était clairement persona non grata au Parc des Princes.
Chez nos confrères du service public, le maire de Paris a non seulement confirmé qu'il voulait vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, mais qu'en plus il voulait que cette vente intervienne dans les prochains mois. Emmanuel Grégoire n'a pas laissé la place au moindre doute, confirmant même s'être déjà entretenu depuis son élection avec Nasser Al-Khelaifi. « Je veux entamer les discussions, et je veux obtenir un mandat lors d’un conseil de Paris exceptionnel qui se tiendra mi-avril. Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et nous souhaitons qu’il reste à Paris. Et pour cela nous voulons réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pour cela qu’à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente.
Je considère aussi que ce n'est pas à l'argent public de payer une enceinte de foot professionnel. Je considère qu'on peut mettre l'argent à bien d'autres endroits plus utiles. J’ai aussi dit que l’intégralité de la vente du Parc des Princes au PSG sera affectée à l’entretien des équipements sportifs et à la création d’espaces verts (...) Nous avons convenu avec l’actionnaire du PSG que nous souhaitions clore les discussions au plus tard avant la fin de l’été. J’espère pouvoir toper (sic) avec eux d’ici l’été », a précisé le successeur d'Anne Hidalgo.

Adieu Massy et Poissy pour le PSG ?

Reste qu'il va falloir connaître la réponse du Qatar, puisque les décideurs parisiens envisageaient très fortement de construire un gigantesque stade à Massy ou à Poissy, ce qui ne pourra pas être le cas au Parc des Princes, même rénové. Mais si Nasser Al-Khelaifi n'a pas tranché pour l'une des deux villes candidates à l'accueil du stade du PSG, c'est probablement parce que le patron des champions d'Europe savait que cela pouvait rapidement bouger à Paris. A priori, il avait raison. Du côté des supporters du Paris SG, cette probable acquisition du Parc des Princes par le PSG est évidemment une bonne nouvelle.
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos dû à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que pour le PSG.

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C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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