Le PSG va acheter le Parc des Princes avant l'été !

Une semaine après son élection à la mairie de Paris, le nouveau patron de la capitale a annoncé ce lundi vouloir vendre le Parc des Princes au PSG avant même cet été. Il a déjà contacté Nasser Al-Khelaifi à ce sujet.

Ce qui a été pendant des années un sujet de préoccupation pour le Paris Saint-Germain semble s'être réglé en une semaine. Anne Hidalgo ayant à peine vidé ses cartons de l'hôtel de ville, que son successeur et camarade socialiste Emmanuel Grégoire a déjà ouvert les négociations avec le président qatari du PSG afin d'aboutir à une vente éventuelle du Parc des Princes. Invité ce lundi de France Info , le nouveau maire de Paris n'a pas joué avec les mots et a ouvert les bras à Nasser Al-Khelaifi, souhaitant qu'une grande réconciliation se fasse rapidement. On est désormais loin de la bataille brutale entre le patron du PSG et Anne Hidalgo, laquelle était clairement persona non grata au Parc des Princes.

Chez nos confrères du service public, le maire de Paris a non seulement confirmé qu'il voulait vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, mais qu'en plus il voulait que cette vente intervienne dans les prochains mois. Emmanuel Grégoire n'a pas laissé la place au moindre doute, confirmant même s'être déjà entretenu depuis son élection avec Nasser Al-Khelaifi. « Je veux entamer les discussions, et je veux obtenir un mandat lors d’un conseil de Paris exceptionnel qui se tiendra mi-avril. Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et nous souhaitons qu’il reste à Paris. Et pour cela nous voulons réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pour cela qu’à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente.

Je considère aussi que ce n'est pas à l'argent public de payer une enceinte de foot professionnel. Je considère qu'on peut mettre l'argent à bien d'autres endroits plus utiles. J’ai aussi dit que l’intégralité de la vente du Parc des Princes au PSG sera affectée à l’entretien des équipements sportifs et à la création d’espaces verts (...) Nous avons convenu avec l’actionnaire du PSG que nous souhaitions clore les discussions au plus tard avant la fin de l’été. J’espère pouvoir toper (sic) avec eux d’ici l’été », a précisé le successeur d'Anne Hidalgo.

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