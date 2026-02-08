PSG : Dembélé n'est pas en guerre contre Paris

Ousmane Dembélé traverse un passage compliqué avec le PSG. Mais pas de quoi inquiéter Luis Fernandez qui est convaincu que le Ballon d'Or va revenir à son meilleur niveau.

Tandis que des rumeurs circulent sur un réel coup de froid dans la relation entre l'attaquant français du Paris Saint-Germain et ses dirigeants en raison d'une prolongation de contrat qui n'aboutit pas, Ousmane Dembélé connait un vrai passage à vide sur le plan sportif. Pourtant, à ce stade de la saison, Luis Enrique a besoin d'un Dembélé au sommet de sa forme. Tandis que l'inquiétude grandit du côté du Parc des Princes, où certains évoquent la fin de la parenthèse enchantée dans la carrière du Ballon d'Or 2025, Luis Fernandez est lui très confiant. Dans les colonnes de La Tribune Dimanche, l'ancien joueur et entraîneur du PSG explique pourquoi Ousmane Dembélé est moins en vue et pourquoi il va revenir.

Dembélé est désormais une cible pour les rivaux du PSG

« Quand tu remportes le titre suprême, tous les pro­jecteurs sont braqués sur toi. Tout ce que tu fais est disséqué. Et puis le regard des adversaires évolue. OK. il y a Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, mais il y a surtout le Ballon d'or en face quand on joue contre le PSG. Il représente le danger; celui qu'on doit empêcher, explique Luis Fernandez, qui a cependant confiance en Ousmane Dembélé pour revenir au top niveau avec le PSG. Je ne suis pas inquiet. La saison dernière a été longue. il a été blessé, il va revenir à son meilleur niveau. »