Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé n'est pas en guerre contre Paris

PSG08 févr. , 13:00
parClaude Dautel
Ousmane Dembélé traverse un passage compliqué avec le PSG. Mais pas de quoi inquiéter Luis Fernandez qui est convaincu que le Ballon d'Or va revenir à son meilleur niveau.
Tandis que des rumeurs circulent sur un réel coup de froid dans la relation entre l'attaquant français du Paris Saint-Germain et ses dirigeants en raison d'une prolongation de contrat qui n'aboutit pas, Ousmane Dembélé connait un vrai passage à vide sur le plan sportif. Pourtant, à ce stade de la saison, Luis Enrique a besoin d'un Dembélé au sommet de sa forme. Tandis que l'inquiétude grandit du côté du Parc des Princes, où certains évoquent la fin de la parenthèse enchantée dans la carrière du Ballon d'Or 2025, Luis Fernandez est lui très confiant. Dans les colonnes de La Tribune Dimanche, l'ancien joueur et entraîneur du PSG explique pourquoi Ousmane Dembélé est moins en vue et pourquoi il va revenir.

Dembélé est désormais une cible pour les rivaux du PSG

« Quand tu remportes le titre suprême, tous les pro­jecteurs sont braqués sur toi. Tout ce que tu fais est disséqué. Et puis le regard des adversaires évolue. OK. il y a Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, mais il y a surtout le Ballon d'or en face quand on joue contre le PSG. Il représente le danger; celui qu'on doit empêcher, explique Luis Fernandez, qui a cependant confiance en Ousmane Dembélé pour revenir au top niveau avec le PSG. Je ne suis pas inquiet. La saison dernière a été longue. il a été blessé, il va revenir à son meilleur niveau. »
Au moment où le PSG va croiser la route d'un OM qui a posé de sérieux problèmes à Paris cette saison, et qui compte dans ses rangs un Mason Greenwood au sommet, Ousmane Dembélé est capable de faire basculer sa saison. Car après ce rendez-vous, c'est la double confrontation face à Monaco en Ligue des champions qui va se profiler. L'occasion de faire taire les rumeurs et pourquoi pas de prolonger son contrat avec Paris.
Derniers commentaires

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Greenwood sans hésiter il est plus complet et jamais de carton rouge et jamais blessé, sans lui l OM serait sûrement pas 4 ème

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Pourtant ça devrait être lui, le carton reçu par endrick hier (même si c'est pas janvier) et son match face à Lille ou il a été fantomatique devrait lui porter préjudice Quand à Sulc, hormis les lyonnais, peu de gens savent à quel point il est génial en faux 9

OL : John Textor sauvé par Vincent Duluc

Ces soit disant « bons choix »auraient été beaux quand il aurait coulé le club financièrement

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Ah ? Du coup gouiri Aubam, paixao, robinio, hojberg sont enfin reconnus comme de la merde ? C'est bien il y a du progrès Il te reste plus qu'à appeler dijaya, duketogo13 et firstblood pr qu'ils le comprennent aussi 👍

OL : Endrick agressé, la Ligue 1 veut sa peau

Bah tu vois, je pense complètement le contraire... Comment peut-on défendre un mec qui simule autant ? ... Enfin bref, tout ça est une question d'état d'esprit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

