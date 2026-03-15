ICONSPORT_362026_0030

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

OL15 mars , 23:00
parGuillaume Conte
5
Dans le dur ces dernières semaines, l'OL n'arrive plus à gagner depuis un mois. Paulo Fonseca connait la clé pour le retour de la victoire. L'infirmerie doit absolument se vider.
Très limité dans ses choix, Paulo Fonseca a bien vu que son équipe était à bout de souffle. Contre Le Havre, même pour le deuxième match consécutif en supériorité numérique, les Lyonnais ont manqué de créativité et d’élan pour faire la différence, se contentant d’un match nul 0-0 qui aurait même pu se transformer en défaite sur plusieurs occasions normandes. Au moment de faire un premier bilan de cette rencontre, et alors que le Celta Vigo viendra jeudi à Lyon pour une place en quart de finale d’Europa League, Paulo Fonseca a reconnu que tout ce dont il rêvait, c’était de retrouver ses joueurs absents sur blessure depuis trop longtemps.
« Maintenant, j’espère récupérer les joueurs qui sont blessés. Peut être qu’ils ont la possibilités d’être dans le prochain match. C’est le principal. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons joué sans ces joueurs contre le Celta et ici, et avec très peu de temps pour récupérer. Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL, qui a perdu Rémi Himbert cette semaine, et commence à cruellement manquer d’option. Cela s’est vu avec la titularisation d’Adam Karabec, ou au temps de jeu donné à un Rachid Ghezzal qui avait jusqu’alors disparu de la circulation.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_362058_0033
Serie A

Serie A : Le Milan AC tombe à Rome

ICONSPORT_362043_0121
Ligue 1

L1 : Lille gâche la fête à Rennes

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée

Fil Info

15 mars , 22:41
Serie A : Le Milan AC tombe à Rome
15 mars , 22:38
L1 : Lille gâche la fête à Rennes
15 mars , 22:38
L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée
15 mars , 22:20
Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon
15 mars , 22:00
L'OL avait de grands espoirs pour lui, il a disparu
15 mars , 21:35
Joan Laporta réélu président du Barça
15 mars , 21:30
Il fait la misère au PSG, le Barça le veut
15 mars , 21:00
Bayern : Ulreich se blesse, un gardien de 16 ans pourrait jouer

Derniers commentaires

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Une réussite ???? Le retournement de veste comme tu dis !!! 🤣

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Regarde juste notre effectif avant de critiquer. Déjà avant les blessures on avait un effectif très limite mais alors là jouer avec abner tessmann ou Karabec titulaire c'est comme de jouer en infériorité numérique à chaque match et ça dure depuis bien plus d'un mois. Fofana s'est blessé en Octobre! La saison est déjà une réussite si on se souvient d'où on était en juillet ! 2 défaites et 2 nuls, ça suffit pour retourner sa veste

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...

L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

donc y a que l OL qui a marqué des points?

Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

Delogu. ptdr. faut rien avoir dans le citron......

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading