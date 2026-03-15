OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Dans le dur ces dernières semaines, l'OL n'arrive plus à gagner depuis un mois. Paulo Fonseca connait la clé pour le retour de la victoire. L'infirmerie doit absolument se vider.

Très limité dans ses choix, Paulo Fonseca a bien vu que son équipe était à bout de souffle. Contre Le Havre, même pour le deuxième match consécutif en supériorité numérique, les Lyonnais ont manqué de créativité et d’élan pour faire la différence, se contentant d’un match nul 0-0 qui aurait même pu se transformer en défaite sur plusieurs occasions normandes. Au moment de faire un premier bilan de cette rencontre, et alors que le Celta Vigo viendra jeudi à Lyon pour une place en quart de finale d’Europa League, Paulo Fonseca a reconnu que tout ce dont il rêvait, c’était de retrouver ses joueurs absents sur blessure depuis trop longtemps.

« Maintenant, j’espère récupérer les joueurs qui sont blessés. Peut être qu’ils ont la possibilités d’être dans le prochain match. C’est le principal. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons joué sans ces joueurs contre le Celta et ici, et avec très peu de temps pour récupérer. Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL, qui a perdu Rémi Himbert cette semaine, et commence à cruellement manquer d’option. Cela s’est vu avec la titularisation d’Adam Karabec, ou au temps de jeu donné à un Rachid Ghezzal qui avait jusqu’alors disparu de la circulation.