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Il fait la misère au PSG, le Barça le veut

Liga15 mars , 21:30
parHadrien Rivayrand
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L’été prochain, le Barça pourrait être l’un des clubs qui animera le marché des transferts. Les Catalans cherchent notamment un nouveau joueur offensif, qui pourrait se trouver à Chelsea.
Le Barça traverse depuis quelques années des périodes compliquées. Si les résultats sportifs sont encourageants, en interne, le club peine toujours à redresser ses finances. La direction barcelonaise souhaite toutefois rassurer ses supporters et les observateurs en réalisant quelques gros coups, surtout si des ventes intéressantes peuvent être effectuées. À Chelsea, un profil attire particulièrement l’attention : Pedro Neto. Le Portugais s’est récemment mis en valeur face au PSG en Ligue des champions, malgré la défaite des Blues au Parc des Princes.

Pedro Neto, le gros coup du Barça ? 

Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, l’ailier droit de 26 ans est en effet considéré comme l’un des coups à tenter dans les prochains mois par Barcelone. Pour attirer le joueur portugais, les Catalans comptent notamment sur son agent, Jorge Mendes, qui entretient d’excellentes relations avec les dirigeants barcelonais. Le média précise également que Pedro Neto disposerait d’une clause spéciale dans son contrat lui permettant de quitter Chelsea pour un prix raisonnable s’il le souhaite. Encore sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2031, le natif de Viana do Castelo devra peser le pour et le contre pour la suite de sa carrière, sachant qu’une proposition du Barça n’arrive pas tous les jours.

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Avant d’en savoir plus sur son avenir, Pedro Neto aura encore l’occasion de se montrer en cette fin de saison. Chelsea aura besoin de son Portugais pour assurer une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Pour cet exercice, Neto n'est plus certain de disputer la compétition, lui qui a été suspendu un match après avoir poussé un ramasseur de balle lors du déplacement du club londonien sur la pelouse du Parc des Princes.
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Derniers commentaires

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Une réussite ???? Le retournement de veste comme tu dis !!! 🤣

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Regarde juste notre effectif avant de critiquer. Déjà avant les blessures on avait un effectif très limite mais alors là jouer avec abner tessmann ou Karabec titulaire c'est comme de jouer en infériorité numérique à chaque match et ça dure depuis bien plus d'un mois. Fofana s'est blessé en Octobre! La saison est déjà une réussite si on se souvient d'où on était en juillet ! 2 défaites et 2 nuls, ça suffit pour retourner sa veste

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...

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donc y a que l OL qui a marqué des points?

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Delogu. ptdr. faut rien avoir dans le citron......

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Lens
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4
O. Lyonnais
47261457402713
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9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
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322695122332-9
13
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Le Havre
272669112032-12
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132634192560-35

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