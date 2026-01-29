Personne n'est au-dessus du PSG, l'annonce de Luis Enrique

Le PSG n'est pas impérial dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Cela n'inquiète pas le moins du monde un Luis Enrique persuadé qu'il n'y a pas plus fort que son équipe en Europe.

Le PSG a connu un nouvel accroc européen ce mercredi contre Newcastle, avec un match nul 1-1 qui l’empêche d’accéder au Top8. Comme la saison dernière, Paris devra passer par les barrages pour accéder aux 1/8e de finale. Mais contrairement à l’an dernier, le club de la capitale ne semble pas monter en puissance. Il termine par une défaite au Sporting et un nul à domicile contre Newcastle. Des joueurs qui semblent toujours fatigués, avec des difficultés à tenir le coup physiquement notamment.

Luis Enrique n'a rien à reprocher à ses joueurs

Malgré cela, Luis Enrique conserve un discours très positif, axé sur le fait que son équipe est toujours au niveau de la saison dernière, et mérite surtout mieux à chaque match. « C’était une très bonne première période. On a démarré de manière positive. On a raté un pénalty mais on a créé des situations. L’égalisation juste avant la mi-temps a fait mal. Physiquement, Newcastle est fort. Nous le savions avant le match. On aurait mérité de gagner, sans grande différence mais un petit plus. Nous affrontons des équipes très différentes en Ligue 1. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs même si certains n’ont pas eu leur rendement habituel. Je ne vois personne qui soit plus favori que nous dans la compétition », a livré l’entraineur du PSG, persuadé qu’aucune équipe n’est au-dessus de la sienne pour le moment en Europe.

Il y a en tout cas plus solide, avec un bilan de quatre victoires en huit matchs, le champion d’Europe est mis à mal alors qu’il semblait au moins parti pour rester au chaud dans le Top8 et s’éviter les barrages. Pour Luis Enrique toutefois, rien n’indique une baisse de régime de sa formation. « On peut être meilleur, obtenir de meilleurs résultats. Mais on est là, on est prêts. On verra contre qui on joue, Monaco ou Qarabag. Je suis très exigeant avec mon équipe. Il faut analyser contre qui on va tomber. On avait 13 points avant le dernier match. On méritait de gagner contre Newcastle. La défaite à Lisbonne est, elle, imméritée », a souligné l’entraîneur espagnol, qui perd tout de même encore un joueur important avec la blessure à la cheville de Khvicha Kvaratskhelia.