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L1 : Lille gâche la fête à Rennes

Ligue 115 mars , 22:38
parAlexis Rose
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26e journée de Ligue 1 :
Roazhon Park.
Stade Rennais - Lille OSC : 1-2.
Buts : Lepaul (59e) pour Rennes ; Fernandez-Pardo (2e), Haraldsson (47e) pour le LOSC.
Surpris au début de chaque période, le Stade Rennais s'est incliné face au Lille OSC (1-2) en clôture de la 26e journée de Ligue 1.
Devant un Roazhon Park en feu, le Stade Rennais voulait particulièrement briller à l’occasion des 125 ans du club breton. Sauf que la fête était vite gâchée par les Dogues, vu qu’après seulement quelques minutes de jeu, le SRFC de Franck Haise encaissait son premier but. Parti à la limite du hors-jeu sur une ouverture en profondeur de Ngoy, Fernandez-Pardo remportait son duel avec Samba d’une frappe sèche pour ouvrir la marque (0-1 à la 2e). Rennes ne se réveillait pas, et il fallait même un grand Samba face à Meunier (22e) pour préserver le 0-1 à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, le LOSC faisait le même coup qu’en première période en marquant très tôt. Lancé sur le côté droit après un corner rennais, Fernandez-Pardo gagnait son duel avec Merlin avant de servir parfaitement Haraldsson, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour donner un bel avantage à Lille (0-2 à la 47e). Genou à terre, le SRFC se relevait assez vite puisque Lepaul réduisait l’écart d’une belle reprise de volée après un tir contré de Nordin (1-2 à la 59e). En fin de match, Camara se procurait de belles occasions (70e, 88e), mais cela était insuffisant pour Rennes, qui n'arrivait donc pas à recoller (1-2).
Grâce à cette victoire contre un concurrent direct, le LOSC de Bruno Genesio remonte au cinquième rang de la Ligue 1, à trois points de l'OL et cinq de l'OM dans la course au podium. Après quatre victoires de suite, le SRFC de Franck Haise tombe par contre de haut et descend à la 7e place du championnat, à une longueur de son adversaire du soir.
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Regarde juste notre effectif avant de critiquer. Déjà avant les blessures on avait un effectif très limite mais alors là jouer avec abner tessmann ou Karabec titulaire c'est comme de jouer en infériorité numérique à chaque match et ça dure depuis bien plus d'un mois. Fofana s'est blessé en Octobre! La saison est déjà une réussite si on se souvient d'où on était en juillet ! 2 défaites et 2 nuls, ça suffit pour retourner sa veste

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Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...

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donc y a que l OL qui a marqué des points?

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Delogu. ptdr. faut rien avoir dans le citron......

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La ou on comprend que tu es un enfant c'est que des que tu apprend un nouveau mot tu l'utilise à fond Humilité par ci, humilité par la Comme ts les marseillais en début de saison ? L'Europe qui va trembler, l'écart avec le psg qui se réduit, tt ça tt ça.. Alors effectivement l'Europe a bien trembler, mais de rire, et avec un budget 3 fois supérieur à celui de Lyon, voir l'OM à seulement 2 pts à ce stade c'est une honte pr vs, mais bon l'humilite marseillaise on connaît, c'est votre force, la seule d'ailleurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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