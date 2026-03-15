L1 : Lille gâche la fête à Rennes

26e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Lille OSC : 1-2.

Buts : Lepaul (59e) pour Rennes ; Fernandez-Pardo (2e), Haraldsson (47e) pour le LOSC

Surpris au début de chaque période, le Stade Rennais s'est incliné face au Lille OSC (1-2) en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Devant un Roazhon Park en feu, le Stade Rennais voulait particulièrement briller à l’occasion des 125 ans du club breton. Sauf que la fête était vite gâchée par les Dogues, vu qu’après seulement quelques minutes de jeu, le SRFC de Franck Haise encaissait son premier but. Parti à la limite du hors-jeu sur une ouverture en profondeur de Ngoy, Fernandez-Pardo remportait son duel avec Samba d’une frappe sèche pour ouvrir la marque (0-1 à la 2e). Rennes ne se réveillait pas, et il fallait même un grand Samba face à Meunier (22e) pour préserver le 0-1 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le LOSC faisait le même coup qu’en première période en marquant très tôt. Lancé sur le côté droit après un corner rennais, Fernandez-Pardo gagnait son duel avec Merlin avant de servir parfaitement Haraldsson, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour donner un bel avantage à Lille (0-2 à la 47e). Genou à terre, le SRFC se relevait assez vite puisque Lepaul réduisait l’écart d’une belle reprise de volée après un tir contré de Nordin (1-2 à la 59e). En fin de match, Camara se procurait de belles occasions (70e, 88e), mais cela était insuffisant pour Rennes, qui n'arrivait donc pas à recoller (1-2).

Grâce à cette victoire contre un concurrent direct, le LOSC de Bruno Genesio remonte au cinquième rang de la Ligue 1, à trois points de l'OL et cinq de l'OM dans la course au podium. Après quatre victoires de suite, le SRFC de Franck Haise tombe par contre de haut et descend à la 7e place du championnat, à une longueur de son adversaire du soir.