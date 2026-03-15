L1 : Lille gâche la fête à Rennes

Regarde juste notre effectif avant de critiquer. Déjà avant les blessures on avait un effectif très limite mais alors là jouer avec abner tessmann ou Karabec titulaire c'est comme de jouer en infériorité numérique à chaque match et ça dure depuis bien plus d'un mois. Fofana s'est blessé en Octobre! La saison est déjà une réussite si on se souvient d'où on était en juillet ! 2 défaites et 2 nuls, ça suffit pour retourner sa veste
Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...
donc y a que l OL qui a marqué des points?
Delogu. ptdr. faut rien avoir dans le citron......
La ou on comprend que tu es un enfant c'est que des que tu apprend un nouveau mot tu l'utilise à fond Humilité par ci, humilité par la Comme ts les marseillais en début de saison ? L'Europe qui va trembler, l'écart avec le psg qui se réduit, tt ça tt ça.. Alors effectivement l'Europe a bien trembler, mais de rire, et avec un budget 3 fois supérieur à celui de Lyon, voir l'OM à seulement 2 pts à ce stade c'est une honte pr vs, mais bon l'humilite marseillaise on connaît, c'est votre force, la seule d'ailleurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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Mi-temps au Roazhon Park. Surpris par la rapide ouverture du score adverse, les Bretons tenteront d'inverser la vapeur après la pause. #SRFCLOSC 0-1
90’ I 1️⃣-2️⃣ 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 🤩 Le LOSC s’impose à Rennes grâce à des buts de Fernandez-Pardo et Haraldsson, 2-1. Les Dogues reprennent la 5ème place et se rapprochent du Top 4 🫡 Rendez-vous à Birmingham jeudi pour le huitième retour en @EuropaLeague 🔜 Le compte-rendu 👉