Bayern : Ulreich se blesse, un gardien de 16 ans pourrait jouer

Le Bayern Munich est l’un des favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison. Mais les Bavarois ne sont pas épargnés par les blessures, notamment au poste de gardien de but.

Le Bayern Munich peut encore viser trois titres cette saison : la Coupe d’Allemagne, la Bundesliga et la Ligue des champions. Les hommes de Vincent Kompany impressionnent par leur niveau et ont toutes les raisons de rêver en grand. Le Bayern espère toutefois ne pas être trop perturbé par les blessures, ce qui n’est pas vraiment le cas pour le moment. Les Bavarois se retrouvent en effet dans une situation délicate depuis quelques heures, suite à la blessure de Sven Ulreich face au Bayer Leverkusen samedi.

Le Bayern Munich vraiment maudit...

Le gardien de 37 ans souffre en effet d’une déchirure fibrillaire aux adducteurs de la cuisse droite et sera donc absent pendant quelques jours. Cette blessure tombe particulièrement mal pour les champions d’Allemagne, déjà privés de Manuel Neuer, Jonas Urbig et Leon Klanac.

Pour la réception de l’Atalanta en Ligue des champions mercredi soir, Vincent Kompany devra donc faire appel à Jannis Bärtl ou Leonard Prescott, respectivement sixième et cinquième gardien, ce dernier n’ayant que… 16 ans.

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Heureusement pour le Bayern Munich, le club s’était largement imposé lors de la rencontre aller à Bergame, sur le score de 6-1. Tout devrait donc bien se passer lors du retour, d’autant que le gardien qui sera titulaire possède un certain talent.

Mais il faudra rester prudent et ne pas trop exposer ce futur portier face à l’Atalanta. Antonín Kinský, par exemple, avait vécu un véritable calvaire avec Tottenham face à l’Atlético en Ligue des champions et avait été remplacé en cours de match par Igor Tudor. Le Tchèque a 23 ans, soit déjà beaucoup plus d’expérience sur le papier qu’un jeune joueur de seulement 16 ans.