ICONSPORT_278257_0708
Luis Enrique

PSG : Après Dro, Luis Enrique vole une autre star au Barça

PSG28 janv. , 20:00
parQuentin Mallet
0
Après avoir subtilisé la pépite Dro Fernandez au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique veulent récidiver en se penchant cette fois sur le dossier Gavi. Un joueur qui plait beaucoup au technicien parisien.
Au lancement du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain n'avait pas prévu de réaliser de changements dans son effectif et ne souhaitait recruter qu'en cas de départ. Finalement, Luis Campos a profité d'une occasion en or pour aller chercher Dro Fernandez, pur produit de la Masia, qui voulait absolument quitter le FC Barcelone.
Luis Enrique a rapidement réussi à le convaincre de venir à Paris en lui promettant un temps de jeu plus important que les quelques minutes qu'il avait de temps en temps sous les ordres de Hansi Flick. Son recrutement vient combler un besoin dans l'entrejeu, mais la direction parisienne a visiblement encore envie de se renforcer au milieu en allant chercher un autre joueur qui a lui aussi fait ses classes au Barça.

Luis Enrique tente Gavi

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations d'El Nacional selon lesquelles Luis Enrique a jeté son dévolu sur Gavi. Le milieu de terrain de 21 ans, qui évolue dans le monde professionnel depuis 5 ans déjà, est un joueur que l'entraineur du PSG apprécie particulièrement. C'est notamment lui qui l'a lancé avec la Roja alors qu'il n'était âgé que de 17 ans. Le quotidien catalan indique qu'il considère Gavi comme un joueur parfaitement compatible avec ses idées de jeu.
Si les risques sont très importants compte tenu de sa propension à se blesser régulièrement, Luis Enrique estime que lui donner du temps de jeu et le mettre dans des dispositions optimales pour progresser lui permettra de retrouver à nouveau un temps de jeu de titulaire. Pour rappel, Gavi est encore en convalescence d'une blessure au genou contractée en août dernier et son retour est attendu en mars prochain. Pas de quoi inquiéter l'entraineur parisien, même s'il est bien conscient que convaincre le Barça de le laisser partir ne sera pas une mince affaire.
Pablo Gaviria

Pablo Gaviria

SpainEspagne Âge 21 Milieu

WC Qualification Europe

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271272_0033
SCO

Angers recrute le successeur de Chérif à Lens

ICONSPORT_283584_0001
Ligue des Champions

Monaco - Juventus : les compos (21h sur Canal+Sport 360)

ICONSPORT_283585_0001
Ligue des Champions

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Fil Info

28 janv. , 20:20
Angers recrute le successeur de Chérif à Lens
28 janv. , 20:09
Monaco - Juventus : les compos (21h sur Canal+Sport 360)
28 janv. , 20:01
PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)
28 janv. , 19:56
Bruges - OM : Les compos (21h sur Canal+Sport)
28 janv. , 19:40
L’OM craque pour un phénomène de 16 ans
28 janv. , 19:20
LdC : Gros bug à Canal+, panique avant le multiplex
28 janv. , 19:03
OL : Un groupe très amoindri contre le PAOK
28 janv. , 19:00
Accord trouvé, l'OL échappe à la sanction de l'UEFA

Derniers commentaires

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Je ne comprends pas la titu de Safonov qui revient à peine de blessure....et pour quelle raison Chevalier est écarté ? Esquiver la pression supplémentaire ? Choix tactique ? Hâte d'entendre Lucho. Sinon ca fait plaisir on a presque l'équipe type, dommage pour Ruiz. Et Doué doit repasser devant Barcola.

PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

S'il veut disparaitre qu'il aille là bas.il a encore de belles années devant lui et à Paris il va ameliorer son salaire dans de belles proportions.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Barcola est bien au PSG et sa carriere évolue bien sauf pour un abruti comme toi

PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

Pure connerie

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Belle composition, ça devrait le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading