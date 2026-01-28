PSG : Après Dro, Luis Enrique vole une autre star au Barça

Après avoir subtilisé la pépite Dro Fernandez au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique veulent récidiver en se penchant cette fois sur le dossier Gavi. Un joueur qui plait beaucoup au technicien parisien.

Au lancement du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain n'avait pas prévu de réaliser de changements dans son effectif et ne souhaitait recruter qu'en cas de départ. Finalement, Luis Campos a profité d'une occasion en or pour aller chercher Dro Fernandez, pur produit de la Masia, qui voulait absolument quitter le FC Barcelone

Luis Enrique a rapidement réussi à le convaincre de venir à Paris en lui promettant un temps de jeu plus important que les quelques minutes qu'il avait de temps en temps sous les ordres de Hansi Flick. Son recrutement vient combler un besoin dans l'entrejeu, mais la direction parisienne a visiblement encore envie de se renforcer au milieu en allant chercher un autre joueur qui a lui aussi fait ses classes au Barça.

Luis Enrique tente Gavi

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations d'El Nacional selon lesquelles Luis Enrique a jeté son dévolu sur Gavi. Le milieu de terrain de 21 ans, qui évolue dans le monde professionnel depuis 5 ans déjà, est un joueur que l'entraineur du PSG apprécie particulièrement. C'est notamment lui qui l'a lancé avec la Roja alors qu'il n'était âgé que de 17 ans. Le quotidien catalan indique qu'il considère Gavi comme un joueur parfaitement compatible avec ses idées de jeu.

Si les risques sont très importants compte tenu de sa propension à se blesser régulièrement, Luis Enrique estime que lui donner du temps de jeu et le mettre dans des dispositions optimales pour progresser lui permettra de retrouver à nouveau un temps de jeu de titulaire. Pour rappel, Gavi est encore en convalescence d'une blessure au genou contractée en août dernier et son retour est attendu en mars prochain. Pas de quoi inquiéter l'entraineur parisien, même s'il est bien conscient que convaincre le Barça de le laisser partir ne sera pas une mince affaire.